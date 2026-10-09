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لبنان

دريان: دار الفتوى لن تسمح بإضعاف المؤسسات الإسلامية

Lebanon 24
09-10-2026 | 03:55
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دريان: دار الفتوى لن تسمح بإضعاف المؤسسات الإسلامية
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عقد مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت اجتماعًا بمشاركة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بدعوة من رئيسة المجلس المهندسة ديانا طبارة، التي أعلنت موافقة الجمعية على تأجيل الجلسة القضائية المتعلقة بملف دار الأيتام، لإتاحة المجال أمام الحوار والتوصل إلى تفاهم يحفظ حقوق المؤسستين.
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وتحدث المفتي دريان وقال خلال الاجتماع: "الأمر الذي شجعني على الحضور للقائكم في هذه الجلسة لان مؤسساتنا الكبرى مستهدفة ، شعرت أن المقاصد ام الجمعيات الإسلامية تتعرض لحملة تستهدفها، وتستهدف دورها ورسالتها الخيرية والصحية والتربوية والإنسانية، ودورها الوطني الذي لا يقل عن دورها العلمي والصحي والاجتماعي، ودار الفتوى هي سند المقاصد والمقاصد سند لدار الفتوى".

أضاف: "إن حرمة المقاصد والدفاع عنها كحرمة دار الفتوى والدفاع عنهاً، ومن غير المسموح أن يتطاول أيٌ كان على المقاصد لأن مسيرتها ورسالتها نعتز بها جميعًا. ودار الفتوى لن تسمح بإضعاف المؤسسات الإسلامية التي تتكامل مع عمل الدولة في ما يتعلق بالشأن التربوي والصحي والاجتماعي والإنساني، ينبغي حماية مؤسساتنا والالتفاف حولها وتعزيز دورها على أداء رسالتها في خدمة المجتمع".

تابع: " يجب ألا يبقى الخلاف قائما بين جمعية المقاصد ودار الأيتام الإسلامية، نحن نسعى مع كل المخلصين في البلد على إيجاد المخارج لحل هذه الأزمة بالتراضي والحرص على المؤسستين وحفظ حقوقهما، ونثمن الخطوة التي قام بها مجلس أمناء المقاصد بحكمة لإفساح المجال للحوار والتفاهم لصون المؤسستين".


وقال: مدارس المقاصد لديها رؤية في تقديم مناهجها التربوية وتتميز بتعليم الدين الإسلامي الصحيح خصوصا وان هناك حملة تستهدف الدين الإسلامي والقيم والمبادئ الدينية والأسرة المسلمة".

ختم: "لبنان يمر بمنعطف مصيري، فالأوطان لا تُبنى بالمواقف السلبية، بل بالوحدة والتآخي وعلى اللبنانيينَ أن يعملوا على تقليصِ خلافاتِهم وإزالتها، وأن يعملوا على وحدتهم، التي تصون وطنَهم وتجنبه المخاطر".
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