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لبنان

طقس دافئ يسيطر على لبنان.. ولكن الرعد والرياح والامطار عائدة في هذا اليوم

Lebanon 24
09-10-2026 | 04:17
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طقس دافئ يسيطر على لبنان.. ولكن الرعد والرياح والامطار عائدة في هذا اليوم
طقس دافئ يسيطر على لبنان.. ولكن الرعد والرياح والامطار عائدة في هذا اليوم photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم  الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحياناً.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافىء يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى ظهر يوم الاحد حيث يتحول الى متقلب، فتنخفض درجات الحرارة وتهطل أمطار متفرقة أحياناً. 

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28 م° ، بيروت 21 و29 م° ، زحلة بين 13 و 27 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، ورياح شمالية ناشطة أحياناً.

السبت: قليل الغيوم  الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحياناً.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط  امطارمتفرقة، تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.  

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجاً خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 12 الى 28 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شرقية ، ناشطة أحياناً تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم/س. 

-الانقشاع: جيد. 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65٪

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:28°C

-الضغط الجوي:764 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

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