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لبنان

حبشي: الدولة القادرة تعيد اللبنانيين إلى وطنهم

Lebanon 24
09-10-2026 | 04:35
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أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أن بناء دولة قادرة على حماية طموحات اللبنانيين يشكل السبيل لتحويل لبنان من بلد يهاجر منه أبناؤه إلى وطن يعودون إليه لتحقيق نجاحاتهم.
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وجاء موقف حبشي خلال جولة اغترابية في غانا، برفقة منسق "القوات اللبنانية" شاهين عقيقي، شملت لقاءات مع أبناء الجالية ومحطات رسمية وكنسية واجتماعية، تناولت أوضاع المنتشرين وسبل تعزيز ارتباطهم بلبنان.

وزار حبشي السفارة اللبنانية في أكرا، حيث بحث مع السفير فؤاد خزاقة شؤون الجالية، كما التقى خادم رعية مار مارون المونسنيور غابي حداد. وشارك ممثلاً رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية وذكرى مقتل الرئيس بشير الجميل.

وخلال لقائه أبناء الجالية، دعا حبشي إلى إبقاء صلتهم بلبنان قوية وتربية الأجيال الجديدة على التعلق بوطنها، مشدداً على ضرورة بناء دولة تتيح للبنانيين تحقيق طموحاتهم في بلدهم بدلاً من الاضطرار إلى الهجرة.

واعتبر أن السيادة اللبنانية لا تزال منتهكة بفعل الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وبقاء قرار السلم والحرب خارج مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استكمال السيادة في الداخل ضروري لتمكين الدولة من مواجهة الأخطار الخارجية وإعادة اللبنانيين إلى وطنهم.
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