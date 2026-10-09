حبشي: الدولة القادرة تعيد اللبنانيين إلى وطنهم

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وجاء موقف حبشي خلال جولة اغترابية في غانا، برفقة منسق " " شاهين عقيقي، شملت لقاءات مع أبناء الجالية ومحطات رسمية وكنسية واجتماعية، تناولت أوضاع المنتشرين وسبل تعزيز ارتباطهم بلبنان.وزار حبشي السفارة في أكرا، حيث بحث مع السفير فؤاد خزاقة شؤون الجالية، كما التقى خادم رعية مار مارون المونسنيور غابي حداد. وشارك ممثلاً "القوات اللبنانية" في القداس السنوي لشهداء اللبنانية وذكرى مقتل الرئيس بشير الجميل.وخلال لقائه أبناء الجالية، دعا حبشي إلى إبقاء صلتهم بلبنان قوية وتربية الأجيال الجديدة على التعلق بوطنها، مشدداً على ضرورة بناء دولة تتيح للبنانيين تحقيق طموحاتهم في بلدهم بدلاً من الاضطرار إلى الهجرة.واعتبر أن السيادة اللبنانية لا تزال منتهكة بفعل في الجنوب، وبقاء قرار السلم والحرب خارج مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استكمال السيادة في الداخل ضروري لتمكين الدولة من مواجهة الأخطار الخارجية وإعادة اللبنانيين إلى وطنهم.