السفير الأوسترالي يجول في طرابلس: شعرت كأنني في أوستراليا

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وبدأت الجولة بلقاء في مكتب مطر، تخلله بحث في قضايا مشتركة، قبل زيارة قلعة طرابلس والأسواق القديمة والجامع المنصوري الكبير وديوان النوري ومعرض رشيد كرامي الدولي، إضافة إلى جولة بحرية حول الجزر المقابلة لشاطئ الميناء.وخلال مأدبة غداء أقامها على شرف السفير، أكد مطر أن السفارة الأوسترالية تركت بصمة إيجابية عبر مشاريع إنمائية في طرابلس والمنية والضنية وعكار، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين وزيادة الاهتمام بمدينة طرابلس.، أعرب ويلسون عن إعجابه بالأسواق القديمة وأهالي المدينة، قائلاً إنه التقى خمسة أوستراليين خلال 15 دقيقة وشعر كأنه في أوستراليا، ما يعكس عمق الروابط بين طرابلس والجالية هناك.وأشار إلى أن أبناء طرابلس ومحيطها يهاجرون إلى أوستراليا منذ أكثر من قرن، وتمكن كثيرون منهم من تحقيق النجاح رغم وصولهم من دون معرفة باللغة أو بالمجتمع الأوسترالي، معتبراً أن تجربتهم تمثل قصة نجاح وصداقة بين الشعبين.وأكد ويلسون أنه سيعمل خلال فترة مهمته، التي تمتد بين ثلاث وأربع سنوات، على توطيد العلاقات مع طرابلس، معرباً عن أمله في تكرار زياراته إلى المدينة. وحضر الغداء عدد من النواب والمسؤولين والفاعليات البلدية والاقتصادية والأمنية.