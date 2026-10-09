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لبنان

السفير الأوسترالي يجول في طرابلس: شعرت كأنني في أوستراليا

Lebanon 24
09-10-2026 | 04:52
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السفير الأوسترالي يجول في طرابلس: شعرت كأنني في أوستراليا
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 نظّم النائب إيهاب مطر جولة للسفير الأوسترالي توم ويلسون في طرابلس، شملت عدداً من مرافق المدينة ومعالمها الأثرية والسياحية، في إطار تعزيز العلاقات بين أوستراليا ولبنان.
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وبدأت الجولة بلقاء في مكتب مطر، تخلله بحث في قضايا مشتركة، قبل زيارة قلعة طرابلس والأسواق القديمة والجامع المنصوري الكبير وديوان النوري ومعرض رشيد كرامي الدولي، إضافة إلى جولة بحرية حول الجزر المقابلة لشاطئ الميناء.

وخلال مأدبة غداء أقامها على شرف السفير، أكد مطر أن السفارة الأوسترالية تركت بصمة إيجابية عبر مشاريع إنمائية في طرابلس والمنية والضنية وعكار، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين وزيادة الاهتمام بمدينة طرابلس.

من جهته، أعرب ويلسون عن إعجابه بالأسواق القديمة وأهالي المدينة، قائلاً إنه التقى خمسة أوستراليين خلال 15 دقيقة وشعر كأنه في أوستراليا، ما يعكس عمق الروابط بين طرابلس والجالية اللبنانية هناك.

وأشار إلى أن أبناء طرابلس ومحيطها يهاجرون إلى أوستراليا منذ أكثر من قرن، وتمكن كثيرون منهم من تحقيق النجاح رغم وصولهم من دون معرفة باللغة الإنكليزية أو بالمجتمع الأوسترالي، معتبراً أن تجربتهم تمثل قصة نجاح وصداقة بين الشعبين.

وأكد ويلسون أنه سيعمل خلال فترة مهمته، التي تمتد بين ثلاث وأربع سنوات، على توطيد العلاقات مع طرابلس، معرباً عن أمله في تكرار زياراته إلى المدينة. وحضر الغداء عدد من النواب والمسؤولين والفاعليات البلدية والاقتصادية والأمنية.
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