نقابة الخليوي والاتصالات تنتخب مجلسها الجديد

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انتخبت نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات مجلسها التنفيذي الجديد ورؤساء لجانها، خلال انتخابات أُجريت في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال ، بحضور مارون الخولي وأعضاء النقابة.وعقب الانتخابات، عقد المجلس اجتماعاً برئاسة أكبر الأعضاء سناً كرم، جرى خلاله انتخاب بول زيتون رئيساً، وسليم نوفل نائباً للرئيس، وجوزف كرم أميناً للسر، وشارل نائباً له، وطوني الخوري أميناً للصندوق، وإيلي نائباً له.كما وُزعت مسؤوليات العلاقات العامة والخارجية والإعلام والشباب والرياضة، وانتُخب رؤساء اللجان المعنية بالقضايا القانونية وشؤون الأعضاء والأسعار والتواصل مع الشركات والموزعين، إضافة إلى التطوير الرقمي والذكاء الاصطناعي والتدريب المهني والسلامة المهنية ومتابعة المحلات غير الشرعية.وشكر زيتون على ثقتهم، متعهداً بالعمل على حماية المهنة والتنسيق مع اللجان، ووضع برامج للنقابة وتكثيف التحركات الهادفة إلى تحقيق مطالب العاملين في القطاع.