تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلامة ونظيره السوري بحثا في تعزيز التعاون الثقافي والآثاري بين البلدين

Lebanon 24
09-10-2026 | 06:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلامة ونظيره السوري بحثا في تعزيز التعاون الثقافي والآثاري بين البلدين
سلامة ونظيره السوري بحثا في تعزيز التعاون الثقافي والآثاري بين البلدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، في مكتبه في المكتبة الوطنية اليوم ، وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، يرافقه القائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع .
Advertisement

وحضر اللقاء المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، والمديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي سعد، ومستشار الوزير المعمار جاد تابت.

وجاء اللقاء على هامش دعوة الوزير سلامة لنظيره السوري لحضور افتتاح الدورة الـ67 لمعرض بيروت العربي والدولي للكتاب بعد ظهر اليوم.

وبعد جولة محادثات تناولت العلاقات الثنائية، قال الوزير سلامة: "تشرفت بزيارة الزميل والصديق معالي وزير الثقافة السوري الذي تشرّف بقبول دعوتي لحضور افتتاح معرض الكتاب. وقد جعلنا منها مناسبة للتعارف والبحث في مختلف مجالات التعاون الممكنة بين البلدين. وأعتقد أن الوقت قد حان لكي نعطي لهذا التعاون بعداً عملياً في مختلف المجالات، من الصناعات الثقافية إلى عالم الآثار إلى التعاون في مجالات الثقافة عموماً".

واضاف :"الثقافة العربية واحدة وهي تجمعنا، والسوق العربية للكتاب والأغنية والفيلم هي سوق واحدة. وبالتالي علينا أن نعمل معاً في سبيل التعافي الاقتصادي لكلا البلدين، وأن نعطي زخماً لهذه الصناعات من خلال تعاون عملي ونشيط. فالعلاقة بين لبنان وسوريا لا تُقاس فقط بالزيارات المجاملة، بل تُقاس أساساً بالتعاون العملي".

وختم قائلًا :"البلدان بحاجة لنمو اقتصادي فاعل ولتعزيز الثقافة بين أبناء الشعبين، وسنعمل مع معالي الوزير أولاً على ردّ هذه الزيارة لدمشق التي أصبو لزيارتها، وأيضاً من خلال توقيع اتفاقية تعاون متكاملة بين البلدين إن شاء الله".
بدوره، قال وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح: "سعيد جداً بوجودي في لبنان الحبيب، لبنان الشقيق، تلبيةً للدعوة الكريمة من معالي الوزير الدكتور غسان سلامة لحضور الدورة الـ67 من معرض بيروت العربي والدولي للكتاب.

لقد آن الأوان لهذه العلاقة المميزة بين الشعبين والبلدين أن تُبنى كما يجب أن تُبنى، بناءً على المحددات التي رسمتها السياسة التي عبر عنها القادة وعبرت عنها الحكومات. وقد آن للمسارات الثقافية أن تُفتح في شتى التخصصات من النشر والكتاب. وبيروت مدينة من مدن النور والنشر والكتاب، وطالما فتحت فضاء الحرية للسوريين كما فتحته للبنانيين، خاصة في المرحلة التي كان فيها نظام الاحتلال الأسدي يكمم الأفواه ويغلق السماء على المبدعين.

نأتي اليوم إلى لبنان ولا نشعر بأننا خرجنا من الحدود، لأن المشتركات الثقافية تعبر الحدود بدون جواز سفر. نأتي لنقول إن هذه الشراكة ستُبنى إن شاء الله على الأسس الصحيحة التي تليق بهذين الشعبين، ونبارك انطلاق الدورة 67 لمعرض الكتاب".

وحول طبيعة المشاريع المطروحة، أوضح الوزير صالح أن "المشاريع الثقافية التي تم طرحها كانت عابرة للحدود، ما بين النشر والموسيقى والدراما والسينما والتشبيك الضروري في موضوع الآثار والمتاحف، بهدف خلق نظام مستدام للثقافة"، مؤكداً أن "دور وزارة الثقافة ليس الاحتكار وإنما فتح الفضاء أمام المبدعين".

ورداً على سؤال حول الوثائق والصور المتعلقة بمعتقلين لبنانيين في سجون النظام السابق، أكد الوزير السوري أن" التعاون القضائي بين البلدين قائم، وأن زيارات وفدي وزارتي العدل كانت عديدة، وأن هذا الملف وُضع في مساراته الصحيحة".

وختم بوصف العلاقة الثقافية بين البلدين بأنها "علاقة الأخ بأخيه، علاقة صوت فيروز في صباحاتنا وقصائد سعيد عقل"، مستذكراً دعوة الشاعر اللبناني شوقي بزيع إلى مهرجان دمشق الأخير لإلقاء قصيدة "جبل الباروك" إحياءً لروح كمال جنبلاط، تأكيداً على احترام دماء شهداء البلدين.

وعقب اللقاء، جال الوزيران في أرجاء المكتبة الوطنية، حيث اطّلعا على معرض "بين سطور الدستور"، الذي يوثّق المسار الدستوري اللبناني من خلال مخطوطات ووثائق أصلية نادرة.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يجتمع مع نظيريه التركي والسوري في نيويورك لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد بن زايد يستقبل رئيس ألبانيا ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني أهمية تعزيز أمن وسلامة الممرات المائية
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بن راشد استقبل الرئيس السوري وبحثا تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

بارك ان

الثنائي

الدستور

الكريم

بيروت

الدورة

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-10-09
Lebanon24
15:24 | 2026-10-09
Lebanon24
15:07 | 2026-10-09
Lebanon24
15:03 | 2026-10-09
Lebanon24
14:49 | 2026-10-09
Lebanon24
14:45 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24