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لبنان

الحجار: الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين انطلاقة وتشغيل مطار القليعات

Lebanon 24
09-10-2026 | 06:49
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الحجار: الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين انطلاقة وتشغيل مطار القليعات
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 ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، الاجتماع الدوري لمتابعة التحضيرات في مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، والتدابير الأمنية لمواكبة إطلاق أولى الرحلات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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وجرى خلال الاجتماع استعراض مستوى الجهوزية الأمنية في المطار، والإجراءات والخطط الواجب استكمالها لتأمين حمايته وضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين فيه، وأمن حركة الطيران، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، بما يواكب متطلبات تشغيل المطار وفق المعايير المعتمدة.



وأكد الوزير الحجار أن "جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات على جهوزية تامة لتأمين تشغيل المطار، وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي وذلك فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة".



وحضر الاجتماع، قائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت العميد الركن فادي كفوري، رئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounges Services زياد الملا، قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة العميد الركن أحمد حمدان، قائد سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في قوى الامن الداخلي العميد ياسر الميس، رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت العقيد جورج داغر، وممثل المديرية العامة للجمارك رئيس دائرة المسافرين في السوق الحرة المراقب أول شكري الحاج.
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