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لبنان

الصدي في تدشين مياه الجنوب مشروع "سكادا": يتيح تشغيل المنشآت ويساعد على اكتشاف الأعطال

Lebanon 24
09-10-2026 | 07:11
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الصدي في تدشين مياه الجنوب مشروع سكادا: يتيح تشغيل المنشآت ويساعد على اكتشاف الأعطال
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دشّنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" اليوم، برعاية وزير الطاقة والمياه جو الصدي وحضوره، مشروع "نظام التحكم والإدارة المركزي – سكادا"، الذي تضمن أعمال تطوير وتأهيل مركز التحكم والإدارة المركزي والمكاتب الإدارية، ومرافق الطاقة والخوادم والتجهيزات التشغيلية التابعة له.
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حضر الاحتفال رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور ، نائب رئيس مجلس الانماء والإعمار يوسف كرم، أعضاء مجلس إدارة مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي"، وممثلو المنظمات الدولية والمحلية الشريكة.

استُهلّ الافتتاح بكلمة ترحيبية من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أعقبها عرض فيديو خاص عن مراحل تطوير وتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير "مركز التحكم والإدارة المركزي" وأهميته.

ثم ألقى الوزير الصدي كلمة بارك فيها للمؤسسة وللجنة الدولية للصليب الأحمر نجاح المشروع الحيوي، وقال: "يشكّل افتتاح نظام التحكم والمراقبة والادارة المركزي SCADA اليوم في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خطوة مهمة لتحديث خدمات المياه وتعزيز قدرة المؤسسة على إدارة مرافقها بكفاءة. لذا نشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر مساهمتها من خلال هذه المنحة، وعلى دعمها المستمر لضمان استمرارية خدمات المياه الأساسية في لبنان".

أضاف: "يتيح هذا النظام متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت المرتبطة به بشكل مباشر، ويساعد فرق العمل على اكتشاف الأعطال بسرعة، والتدخّل لمعالجتها، وتقليص فترات توقّف الخدمة، وهو يساعد كذلك من خلال المراقبة المستمرة على تحسين استهلاك الطاقة، ورصد أي تغيّرات غير طبيعية في تدفّق المياه قد تشير إلى تسرّب أو خلل، وحماية المعدّات وخفض كلفة التشغيل، بما يعزّز الاستدامة المالية للمؤسسة. الهدف الأساسي من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين. ولتحقيق ذلك، من الضروري مواصلة تدريب الموظفين، وصيانة النظام، والاستفادة من المعلومات التي يوفّرها في الإدارة اليومية، لضمان إمدادات مياه أكثر انتظاماً وموثوقية".
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