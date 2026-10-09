بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
تشكيلات جديدة طالت 87 ضابطاً من مختلف الرتب، شملت نقل عدد منهم إلى مراكز ومهام جديدة في مختلف الوحدات والقطعات التابعة للمؤسسة.
وفي ما يلي الشكيلات الجديدة:
العقيد وسيم الخير: مساعد أول لقائد منطقة جبل لبنان
الإقليمية
العقيد إبراهيم حنين: سرية مطار رفيق الحريري
الدولي - بيروت
العقيد زياد شحيطه: آمر فصيلة سجون طرابلس
العقيد ريشار كرم: رئيس صندوق الخدمات الاجتماعية في رئاسة الخدمات الاجتماعية
العقيد طارق زين: شعبة التحقيق والتفتيش
العقيد بلال الغريب: رئيس فرع الخدمة في قيادة معهد قوى الأمن الداخلي
العقيد الركن طوني ضومط: الديوان/بتصرف وزير الداخلية
والبلديات
العقيد إبراهيم خليل: مساعد رئيس مصلحة التجهيز
المقدم نبيل جريج: رئيس مركز حلبا الطبي
المقدم عبد اللطيف الشعار: الديوان/بتصرف اللواء المدير العام
المقدم نزيه الكردي: الديوان/بتصرف اللواء المدير العام
المقدم نبيل عوض: رئيس مصلحة الآليات
المقدم عبد العزيز دياب: الديوان/بتصرف اللواء المدير العام
المقدم إلياس روفايل: المدرسة المشتركة في معهد قوى الأمن الداخلي
المقدم لاري الحاج: مساعد قائد سرية عاليه الإقليمية
الرائد عمر السيد: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
الرائد جاك شكور: مساعد قائد سرية طرابلس الإقليمية
الرائد أركان أبو لطيف: رئيس غرفة عمليات سرية بعبدا
الإقليمية
الرائد محمد حيدر أحمد: رئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات
الرائد سبيرو المر: شعبة التحقيق والتفتيش
الرائد مهندس سليمان داغر: الفوج السيار الرابع
الرائد مصطفى عمر: آمر مفرزة سير أميون
الرائد عدي الرفاعي: الديوان/بتصرف اللواء المدير العام
الرائد أحمد الراعي: رئيس مركز سجن طرابلس الطبي
الرائد حميد الدويهي: رئيس جهاز مطعم ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - الضبية
الرائد خالد الحلبي: مكتب مكافحة الإرهاب في بيروت وجبل لبنان
الرائد رالف عقيقي: آمر مفرزة شواطئ بيروت
الرائد معلوماتي إلياس داغر: شعبة المعلوماتية
الرائد إبراهيم فجلون: سرية السجون المركزية/ آمر المجموعة الأمنية الخاصة بالتفتيش
الرائد يوسف عنتر: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
النقيب إبراهيم الأيوبي: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
النقيب حسام كنج: سرية حرس رئاسة الحكومة
النقيب لؤي شمس الدين: سرية السجون المركزية/ مجموعة فصائل السوق
النقيب علي عساف: آمر فصيلة المصيطبة
النقيب يوسف موسى: فصيلة وسط بيروت
النقيب إلياس زغيب: رئيس غرفة عمليات سرية جزين الإقليمية
النقيب مارك سليمان: مكتب مكافحة المخدرات المركزي
النقيب مازن العبد: مكتب مكافحة المخدرات المركزي
النقيب كريستوف كرم: آمر مفرزة طوارئ الجديدة
النقيب شربل شهوان: مساعد آمر فصيلة غزير
النقيب فرنسوا سركيس: مكتب مكافحة المخدرات المركزي
النقيب داني الحايك: مساعد آمر فصيلة العبدة
النقيب شربل أندري كرم: مفرزة استقصاء جبل لبنان
النقيب فردريك جورجيو شربل: سرية السجون المركزية/المجموعة الأمنية الخاصة بالتفتيش
النقيب دايفيد زغيب: مفرزة سير بيروت الثالثة
النقيب جاد حنا: مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية
النقيب يوسف رزق: مفرزة استقصاء لبنان الشمالي
النقيب جوني شبل: مساعد آمر فصيلة جنوبية
النقيب حسن عثمان: سرية وزارة الداخلية
والبلديات
النقيب مجدي كنعان: شعبة الخدمة والعمليات/غرفة عمليات المديرية العامة
النقيب إيلي حنا حنا: وحدة القوى السيارة/مجموعة حماية الشخصيات-المجموعة الأمنية الخاصة في بلدة معراب-كسروان
النقيب إيلي انطونيوس: الديوان/بتصرف وزير الداخلية والبلديات
النقيب رامي عبد الصمد: مفرزة بعبدا القضائية
النقيب جوزف أبو طقه: رئيس جهاز مطعم ثكنة حنا أبو حيدر-زحلة
النقيب جوني الحلو: مفرزة بيروت القضائية
النقيب إيلي هاشم: فوج الطوارئ
الملازم أول حسين سويد: فوج الطوارئ
الملازم أول جاد فرغيه: مفرزة سير طرابلس
الملازم أول فادي حمزه: آمر الفصيلة الأولى في السرية الرابعة في الفوج السيار الرابع
الملازم أول شحاده معلوف: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال
الملازم أول شربل الشماس: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال
الملازم أول أحمد العكاري: سرية السجون المركزية/المجموعة الأمنية الخاصة بالتفتيش
الملازم أول كارل جرجس: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
الملازم أول مازن الحجار: الديوان/بتصرف وزير الداخلية والبلديات
الملازم أول فادي فارس: مفرزة سير بيروت الثانية
الملازم أول انطوني عوض: شعبة المعلومات
الملازم أول شادي مسلم: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
الملازم أول نعمه الله جعجع: سرية وزارة الداخلية والبلديات
الملازم أول شربل الزيلع: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال
الملازم أول محمد الحاج حسن: آمر الفصيلة الأولى في السرية الأولى في الفوج السيار الثالث
الملازم أول فادي أبو شقرا: مساعد آمر فصيلة البسطة
الملازم أول مايكل بو زيدان: فصيلة زحلة ويتولى الإشراف على نظارة قصر عدل زحلة
الملازم أول مارك الحلو: غرفة عمليات قيادة الدرك الإقليمي
الملازم أول إيلي نصر: فصيلة الأشرفية
الملازم أول زياد درغام: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
الملازم أول إيلي عبيد: مساعد آمر فصيلة انطلياس
الملازم أول بول فرح: سرية حرس رئاسة الحكومة
الملازم أحمد دمج: آمر سجن جزين
الملازم جمال ضاهر: سرية السجون المركزية/قسم الموقوفين المبنى - ب -
الملازم شادي أبي سعدى: سرية السجون المركزية/قسم الموقوفين المبنى - ج -
الملازم زاهر حيدر أحمد: فصيلة بعبدا ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبدا
الملازم شادي الشبير: سرية السجون المركزية/مجموعة نظارة قصر عدل بيروت
الملازم عبد الحميد الرافعي: فصيلة غزير ويشارك في مناوبة الإشراف على النظارات التابعة للفصيلة المذكورة
الملازم أنطوان بولس: سرية السجون المركزية/قسم الأحداث
الملازم ركان خليل: مفرزة سير زحلة
الملازم غازي بلّوط: مكتب التحريات
الملازم حسين سعيد: فصيلة بعبدا ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبدا