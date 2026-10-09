بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي

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أصدرت تشكيلات جديدة طالت 87 ضابطاً من مختلف الرتب، شملت نقل عدد منهم إلى مراكز ومهام جديدة في مختلف الوحدات والقطعات التابعة للمؤسسة.وفي ما يلي الشكيلات الجديدة:العقيد وسيم الخير: مساعد أول لقائد منطقة جبل الإقليميةالعقيد إبراهيم حنين: سرية مطار رفيق الدولي -العقيد زياد شحيطه: آمر فصيلة سجونالعقيد ريشار كرم: رئيس صندوق الخدمات الاجتماعية في رئاسة الخدمات الاجتماعيةالعقيد طارق زين: شعبة التحقيق والتفتيشالعقيد بلال الغريب: رئيس فرع الخدمة في قيادة معهد قوى الأمن الداخليالعقيد الركن طوني ضومط: الديوان/بتصرف والبلدياتالعقيد إبراهيم خليل: مساعد رئيس مصلحة التجهيزالمقدم نبيل جريج: رئيس مركز حلبا الطبيالمقدم عبد اللطيف الشعار: الديوان/بتصرف اللواءالمقدم نزيه الكردي: الديوان/بتصرف اللواء المدير العامالمقدم نبيل عوض: رئيس مصلحة الآلياتالمقدم عبد العزيز دياب: الديوان/بتصرف اللواء المدير العامالمقدم إلياس روفايل: المدرسة المشتركة في معهد قوى الأمن الداخليالمقدم لاري الحاج: مساعد قائد سرية عاليه الإقليميةالرائد عمر السيد: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروتالرائد جاك شكور: مساعد قائد سرية طرابلس الإقليميةالرائد أركان أبو لطيف: رئيس غرفة عمليات سرية الإقليميةالرائد محمد حيدر أحمد: رئيس المكتب الإداري في مصلحة الآلياتالرائد سبيرو المر: شعبة التحقيق والتفتيشالرائد مهندس سليمان داغر: الفوج السيار الرابعالرائد مصطفى عمر: آمر مفرزة سير أميونالرائد عدي الرفاعي: الديوان/بتصرف اللواء المدير العامالرائد أحمد الراعي: رئيس مركز سجن طرابلس الطبيالرائد حميد الدويهي: رئيس جهاز مطعم ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - الضبيةالرائد خالد الحلبي: مكتب مكافحة الإرهاب في بيروت وجبل لبنانالرائد رالف عقيقي: آمر مفرزة شواطئ بيروتالرائد معلوماتي إلياس داغر: شعبة المعلوماتيةالرائد إبراهيم فجلون: سرية السجون المركزية/ آمر المجموعة الأمنية الخاصة بالتفتيشالرائد يوسف عنتر: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروتالنقيب إبراهيم الأيوبي: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروتالنقيب حسام كنج: سرية حرس رئاسة الحكومةالنقيب لؤي شمس الدين: سرية السجون المركزية/ مجموعة فصائل السوقالنقيب علي عساف: آمر فصيلة المصيطبةالنقيب يوسف موسى: فصيلة وسط بيروتالنقيب إلياس زغيب: رئيس غرفة عمليات سرية جزين الإقليميةالنقيب مارك سليمان: مكتب مكافحة المخدرات المركزيالنقيب مازن العبد: مكتب مكافحة المخدرات المركزيالنقيب كريستوف كرم: آمر مفرزة طوارئ الجديدةالنقيب شربل شهوان: مساعد آمر فصيلة غزيرالنقيب فرنسوا سركيس: مكتب مكافحة المخدرات المركزيالنقيب داني الحايك: مساعد آمر فصيلة العبدةالنقيب شربل أندري كرم: مفرزة استقصاء جبل لبنانالنقيب فردريك جورجيو شربل: سرية السجون المركزية/المجموعة الأمنية الخاصة بالتفتيشالنقيب دايفيد زغيب: مفرزة سير بيروت الثالثةالنقيب جاد حنا: مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكريةالنقيب يوسف رزق: مفرزة استقصاء لبنانالنقيب جوني شبل: مساعد آمر فصيلة جنوبيةالنقيب حسن عثمان: سرية والبلدياتالنقيب مجدي كنعان: شعبة الخدمة والعمليات/غرفة عملياتالنقيب إيلي حنا حنا: وحدة القوى السيارة/مجموعة حماية الشخصيات-المجموعة الأمنية الخاصة في بلدة معراب-كسروانالنقيب إيلي انطونيوس: الديوان/بتصرف وزير الداخلية والبلدياتالنقيب رامي عبد الصمد: مفرزة بعبدا القضائيةالنقيب جوزف أبو طقه: رئيس جهاز مطعم ثكنة حنا أبو حيدر-زحلةالنقيب جوني الحلو: مفرزة بيروت القضائيةالنقيب إيلي هاشم: فوج الطوارئالملازم أول حسين سويد: فوج الطوارئالملازم أول جاد فرغيه: مفرزة سير طرابلسالملازم أول فادي حمزه: آمر الفصيلة الأولى في السرية الرابعة في الفوج السيار الرابعالملازم أول شحاده معلوف: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموالالملازم أول شربل الشماس: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموالالملازم أول أحمد العكاري: سرية السجون المركزية/المجموعة الأمنية الخاصة بالتفتيشالملازم أول كارل جرجس: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروتالملازم أول مازن الحجار: الديوان/بتصرف وزير الداخلية والبلدياتالملازم أول فادي فارس: مفرزة سير بيروت الثانيةالملازم أول انطوني عوض: شعبة المعلوماتالملازم أول شادي مسلم: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروتالملازم أول نعمه الله جعجع: سرية وزارة الداخلية والبلدياتالملازم أول شربل الزيلع: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموالالملازم أول محمد الحاج حسن: آمر الفصيلة الأولى في السرية الأولى في الفوج السيار الثالثالملازم أول فادي أبو شقرا: مساعد آمر فصيلة البسطةالملازم أول مايكل بو زيدان: فصيلة زحلة ويتولى الإشراف على نظارة قصر عدل زحلةالملازم أول مارك الحلو: غرفة عمليات قيادة الدرك الإقليميالملازم أول إيلي نصر: فصيلة الأشرفيةالملازم أول زياد درغام: سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروتالملازم أول إيلي عبيد: مساعد آمر فصيلة انطلياسالملازم أول بول فرح: سرية حرس رئاسة الحكومةالملازم أحمد دمج: آمر سجن جزينالملازم جمال ضاهر: سرية السجون المركزية/قسم الموقوفين المبنى - ب -الملازم شادي أبي سعدى: سرية السجون المركزية/قسم الموقوفين المبنى - ج -الملازم زاهر حيدر أحمد: فصيلة بعبدا ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبداالملازم شادي الشبير: سرية السجون المركزية/مجموعة نظارة قصر عدل بيروتالملازم عبد الحميد الرافعي: فصيلة غزير ويشارك في مناوبة الإشراف على النظارات التابعة للفصيلة المذكورةالملازم أنطوان بولس: سرية السجون المركزية/قسم الأحداثالملازم ركان خليل: مفرزة سير زحلةالملازم غازي بلّوط: مكتب التحرياتالملازم حسين سعيد: فصيلة بعبدا ويشارك في مناوبة الإشراف على نظارة قصر عدل بعبدا