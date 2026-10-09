اللبنانية الأولى: الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل لبنان

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اعتبرت الأولى السيدة نعمت عون أن إطلاق معرض EXPIRIA EXPO، أول معرض تفاعلي للابتكار في ، يشكل مساحة واعدة للإبداع وتبادل المعرفة وفرصة لإبراز طاقات الشباب اللبناني وقدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي وصناعة .كلام السيدة عون جاء خلال زيارتها المعرض في “فوروم دو بيروت”، حيث جالت على أجنحته التي ضمت ما يجسد البيئة التفاعلية التي تتيح للشركات الناشئة وصناع القرار والمؤسسات اختيار الحلول التكنولوجية الأكثر تطورًا. والتقت اللبنانية الأولى بالعديد من رواد المعرض وتداولت معهم في أهمية مثل هكذا معارض، معتبرة أن الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل لبنان. وأعربت عن أملها في أن تتحول هذه المبادرات إلى منصات دائمة تحتضن الأفكار الخلاقة وتدعم المواهب الشابة وتفتح أمامها آفاقًا جديدة للتميز والنجاح.وتوقفت السيدة عون مطولًا في جناح "مدرسة المواطنية" التي أطلقتها قبل عام، والتقت فريق العمل وتحاورت مع عدد كبير من رواد الجناح عن المبادرة التي شملت 150 مدرسة اعتمدت منهجًا تربويًا عن المواطنية بالتنسيق مع والمركز الوطني للبحوث والإبداع، وذلك بهدف تدريب الطلاب على المواطنية الفعالة خلال فترة دراستهم.وركزت اللبنانية الأولى على أهمية تعميم "مدرسة المواطنية" التي تجسد إيمانًا بأن بناء الوطن يبدأ من المدرسة حيث يتعلم الجيل الجديد قيم المواطنية والانتماء واحترام الآخر وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون والمسؤولية، لا سيما وأن المواطنية ليست مجرد مفهوم بل ممارسة يومية تقوم على احترام القانون وقبول الاختلاف وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. من هنا تكتسب أهمية خاصة في تعزيز وإعداد أجيال تؤمن بلبنان وطنًا واحدًا لجميع أبنائه.في نهاية الجولة، هنأت السيدة عون القيمين على هذا المعرض متمنية أن يشكل محطة مضيئة في مسيرة الابتكار في لبنان، مشيرة إلى أن لبنان لا يزال يواكب رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها التطور العلمي والتكنولوجي ولاسيما .