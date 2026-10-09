تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللبنانية الأولى: الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل لبنان

Lebanon 24
09-10-2026 | 08:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اللبنانية الأولى: الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل لبنان
اللبنانية الأولى: الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبرت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن إطلاق معرض EXPIRIA EXPO، أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان، يشكل مساحة واعدة للإبداع وتبادل المعرفة وفرصة لإبراز طاقات الشباب اللبناني وقدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي وصناعة المستقبل
Advertisement
كلام السيدة عون جاء خلال زيارتها المعرض في “فوروم دو بيروت”، حيث جالت على أجنحته التي ضمت ما يجسد البيئة التفاعلية التي تتيح للشركات الناشئة وصناع القرار والمؤسسات اختيار الحلول التكنولوجية الأكثر تطورًا. والتقت اللبنانية الأولى بالعديد من رواد المعرض وتداولت معهم في أهمية مثل هكذا معارض، معتبرة أن الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل لبنان. وأعربت عن أملها في أن تتحول هذه المبادرات إلى منصات دائمة تحتضن الأفكار الخلاقة وتدعم المواهب الشابة وتفتح أمامها آفاقًا جديدة للتميز والنجاح. 
وتوقفت السيدة عون مطولًا في جناح "مدرسة المواطنية" التي أطلقتها قبل عام، والتقت فريق العمل وتحاورت مع عدد كبير من رواد الجناح عن المبادرة التي شملت 150 مدرسة اعتمدت منهجًا تربويًا عن المواطنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز الوطني للبحوث والإبداع، وذلك بهدف تدريب الطلاب على المواطنية الفعالة خلال فترة دراستهم.
وركزت اللبنانية الأولى على أهمية تعميم "مدرسة المواطنية" التي تجسد إيمانًا بأن بناء الوطن يبدأ من المدرسة حيث يتعلم الجيل الجديد قيم المواطنية والانتماء واحترام الآخر وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون والمسؤولية، لا سيما وأن المواطنية ليست مجرد مفهوم بل ممارسة يومية تقوم على احترام القانون وقبول الاختلاف وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. من هنا تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في تعزيز الوحدة الوطنية وإعداد أجيال تؤمن بلبنان وطنًا واحدًا لجميع أبنائه. 
في نهاية الجولة، هنأت السيدة عون القيمين على هذا المعرض متمنية أن يشكل محطة مضيئة في مسيرة الابتكار في لبنان، مشيرة إلى أن لبنان لا يزال يواكب رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها التطور العلمي والتكنولوجي ولاسيما الذكاء الاصطناعي.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لرئيس الجامعة الاميركية: الاستثمار في الإنسان والعلم يميّز لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر القى كلمة لبنان في مؤتمر حوار الدوحة: الحماية الاجتماعية استثمار في الإنسان وليست مجرد كلفة مالية على الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية استثمار في الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط أطلق من طرابلس مزايدة استثمار فندق معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 23:48:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الذكاء الاصطناعي

الوحدة الوطنية

هذه المبادرة

المستقبل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-10-09
Lebanon24
15:24 | 2026-10-09
Lebanon24
15:07 | 2026-10-09
Lebanon24
15:03 | 2026-10-09
Lebanon24
14:49 | 2026-10-09
Lebanon24
14:45 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24