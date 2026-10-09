حملة من الداخل الإيراني على خلفية دعم لبنان

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كشفت مصادر مطلعة عن حملة إعلامية وسياسية تقودها أوساط محسوبة على " الإصلاحي" في ، ولا سيما المحيط السياسي للرئيسين السابقين محمد وحسن ، للضغط في اتجاه وقف إرسال الأموال إلى ودول أخرى، في مسعى لإثارة الانقسام داخل الساحة على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.وبحسب المصادر، فإن الحملة تشمل شخصيات من محيط الرئيس ، وتسعى إلى تحميل الدعم الخارجي مسؤولية الأزمات الاقتصادية، لصرف الأنظار عن إخفاقات داخلية وشبهات تتعلق باستفادة جهات سياسية واقتصادية من تقلبات الدولار والعائدات النفطية ومراكمة الثروات، في محاولة للتنصّل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية.وتشير المصادر إلى أن توقيت هذه الحملة ليس منفصلاً عن الحسابات السياسية الداخلية، معتبرةً أن إثارة ملف الأموال المرسلة إلى الخارج تأتي في سياق تحركات انتخابية مبكرة، عبر استثمار الضغوط المعيشية وتوجيه النقمة الشعبية نحو الدعم الذي تقدّمه إيران لحلفائها، بدلاً من فتح ملفات المسؤولية عن السياسات الاقتصادية والمالية.وتلفت المصادر إلى أن استمرار هذا الخطاب قد يوسّع الانقسامات داخل الساحة الإيرانية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية، مشدّدةً على أن ما يجري، وفق تقديرها، يتجاوز الاعتراض على المساعدات الخارجية إلى محاولة توظيف الملف في الصراع على النفوذ والسلطة.وتبقى هذه المعطيات في إطار ما تنقله المصادر وتقديراتها بشأن خلفيات الحملة والجهات المحرّكة لها، من دون توافر تأكيد مستقل أو نفي رسمي لما ورد فيها حتى الآن.