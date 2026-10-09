قوى الأمن تُعلِن عن تمديد فترة استقبال طلبات التطوّع لرتبة دركي متمرّن

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:إلحاقًا لبلاغاتنا السّابقة، المتعلّقة بافتتاح مباراة للتّطوع لرتبة دركي متمرّن عادي واختصاصي (قوّات خاصّة لصالح والشّرطة القضائيّة والقوى السيّارة، مكافحة شغب، سجون، سير)، من بين المدنيّين الذّكور (عازب، أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، ومن عسكريّي الخدمة الحاليّين في القوى المسلّحة.تُعلن هذه المديريّة العامّة عن تمديد فترة استقبال طلبات التطوّع، لغاية 31-10-2026 ضمنًا. وذلك عبر الدّخول إلى منصّة التّطوع الإلكترونيّة على الموقع الرّسمي لهذه المديريّة العامّة، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة من خلال الرابط التّالي:https://isf.gov.lb/ar/منصة-التطوّع-الإلكترونية-دركي/وتجنباً لإدخال بيانات خاطئة عند ملء استمارة التّرشيح الإلكترونيّة، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطلب، توضح هذه المديريّة العامّة، أنّ على الراغبين بالتطوّع، بدقة للمعلومات المذكورة في الخانات التّالية:1- الصفة التطوعية (الاختصاص المطلوب التطوّع به)دركي – عاديدركي – مكافحة شغبدركي – قوات خاصةدركي – سجوندركي – سير2- الصفة الحالية (وضع المرشّح الحالي)– مدني– عسكري في– عسكري في– عسكري في3– رقم المستند (رقم إخراج القيد الإفرادي للمدنيين أو الرقم العسكري للعسكريين)4- وضع الأب أو الأم أو شقيق/ة عسكري/ة (فيما خص العسكريين الحاليّين الاكتفاء بتحديد عسكري في البند 2 – ولا حاجة لتقديم أي إفادة بهذا الخصوص)5- الشهادة العلمية/المهنية المطلوبة أو ما يعادلها:مواليد 2001 لغاية 2008:– بريفيه – الشهادة المتوسطة.– بريفيه مهني (B.P)– إفادة إثبات قيد – بريفيهمواليد 1999 لغاية 2008:بكالوريا – ثانوية عامةبكالوريا فنية (T)إفادة إثبات قيد – بكالورياامتياز فني (S)مواليد 1998 لغاية 2008:– إجازة فنية (L.T)– إجازة جامعية (Bachelor)– ماجستير (Master)– دكتوراه (Doctorate)للاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة والإجراءات المتّبعة لتسجيل الطلب، يرجى زيارة الموقع الالكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي على الرابط التالي: https://shorturl.at/YvyZE