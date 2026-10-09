ماذا سيشهد "إجتماع تامبا" بشأن نزع سلاح "حزب الله"؟

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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر دبلوماسية أميركية، أكّدت أنّ " أبلغت بأن تمكين من التحقق المباشر من نزع سلاح " "، يتصدر جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع مسؤولين في الجيش اللبناني بنظرائهم الإسرائيليين في فلوريدا الأميركية في تشرين الأوّل المُقبل".وقالت المصادر الدبلوماسية المطلعة على ملف المباحثات بين وإسرائيل، إنّ "تل أبيب أبلغت واشنطن بضرورة طرح الرؤية بشأن التحقق المباشر على ، لضمان نجاح الاجتماع، بما يفضي إلى تحريك ملف "المناطق التجريبية" تحت إشراف ودعم "الميكانيزم".ويقول مصدر أميركي مطلع إنّ "واشنطن تحاول، خلال اجتماع 20 تشرين الأول في تامبا، التوصل إلى صيغة تحرك من خلالها معادلة نزع السلاح والانسحاب بالتوازي، وإيجاد آلية تدفع الطرفين إلى العودة إلى مفاوضات سياسية فاعلة، خلافا لما جرى في جولات روما الأخيرة".وأضاف المصدر أنّ "إسرائيل تريد التحقق من نزع السلاح ليس في مراحل داخل "الخط الأصفر" أو المنطقة الأمنية التي تقيمها حاليا في الجنوب اللبناني فحسب، بل أيضا في مناطق تقع خارج هذا الخط".وفي هذا الصدد، أشار الموقع الإماراتيّ إلى أنّ "إسرائيل تعرض تقديم معلومات إلى الجانب اللبناني بشأن مناطق بعينها تتركز فيها مستودعات ومخازن للأسلحة، بهدف إنجاز عملية نزع السلاح فيها بالتزامن مع التحقق ، على أن يقابل ذلك تحرك في مسار الانسحاب من مناطق داخل المنطقة الأمنية الواقعة وراء "الخط الأصفر" في الجنوب. (ارم نيوز)