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لبنان

ماذا سيشهد "إجتماع تامبا" بشأن نزع سلاح "حزب الله"؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 12:00
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ماذا سيشهد إجتماع تامبا بشأن نزع سلاح حزب الله؟
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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر دبلوماسية أميركية، أكّدت أنّ "تل أبيب أبلغت واشنطن بأن تمكين إسرائيل من التحقق المباشر من نزع الجيش اللبناني سلاح "حزب الله"، يتصدر جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع مسؤولين في الجيش اللبناني بنظرائهم الإسرائيليين في فلوريدا الأميركية في تشرين الأوّل المُقبل".
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وقالت المصادر الدبلوماسية المطلعة على ملف المباحثات بين لبنان وإسرائيل، إنّ "تل أبيب أبلغت واشنطن بضرورة طرح الرؤية الإسرائيلية بشأن التحقق المباشر على بيروت، لضمان نجاح الاجتماع، بما يفضي إلى تحريك ملف "المناطق التجريبية" تحت إشراف ودعم "الميكانيزم".

ويقول مصدر دبلوماسي أميركي مطلع إنّ "واشنطن تحاول، خلال اجتماع 20 تشرين الأول في تامبا، التوصل إلى صيغة تحرك من خلالها معادلة نزع السلاح والانسحاب بالتوازي، وإيجاد آلية تدفع الطرفين إلى العودة إلى مفاوضات سياسية فاعلة، خلافا لما جرى في جولات روما الأخيرة".

وأضاف المصدر أنّ "إسرائيل تريد التحقق من نزع السلاح ليس في مراحل داخل "الخط الأصفر" أو المنطقة الأمنية التي تقيمها حاليا في الجنوب اللبناني فحسب، بل أيضا في مناطق تقع خارج هذا الخط".

وفي هذا الصدد، أشار الموقع الإماراتيّ إلى أنّ "إسرائيل تعرض تقديم معلومات إلى الجانب اللبناني بشأن مناطق بعينها تتركز فيها مستودعات ومخازن للأسلحة، بهدف إنجاز عملية نزع السلاح فيها بالتزامن مع التحقق الإسرائيلي، على أن يقابل ذلك تحرك في مسار الانسحاب من مناطق داخل المنطقة الأمنية الواقعة وراء "الخط الأصفر" في الجنوب. (ارم نيوز)

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