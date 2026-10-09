اليوم وغداً... هذا ما ستشهده جادة بيار الجميّل في بيروت

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإزالة طبقة الإسفلت القديمة، وإعادة تعبيد الطّريق على جادّة الجميّل يومَي الجمعة والسّبت 9 و10-10-2026، مِمَّا سيؤدّي إلى اتّخاذ تدابير سير وتحويلات، وفقًا للآتي:أولًا: يوم الجمعة 9-10-2026، اعتبارًا من السّاعة 20:00 لغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي:ستتم إزالة طبقة الإسفلت القديمة على المسلك الشّرقي لجادة بيار الجميّل بمحاذاة “جسر الفيات”، تحديدًا أمام محطّة (محطة الكبرى)، وسيتم تحويل السّير القادم من “البيجو – العدليّة” حصرًا فوق ، ومنع المرور بجانب الجسر.كذلك، ستتم عمليّة إزالة طبقة الإسفلت القديمة على المسلك للجادة المذكورة، وتحديدًا أمام اللّبناني، وسيتم منع مرور الآليّات من المتحف باتجاه “الفيات” من داخل النفق وفوقه، وتحويل السّير نحو ساحة العبد ومن ثم العودة إلى ما قبل “جسر الفيات”.ثانيًا: يوم السبت 10-10-2026، اعتبارًا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 17:00، ستتم عمليّة إعادة تعبيد الطرقات المذكورة أعلاه، وستتخذ تدابير السّير والتحويلات ذاتها.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام