إشتباك مسلّح في جرد عرسال... وضبط مخدرات

صدر عن البيان التالي:

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بتاريخ ٩ / ١٠ /٢٠٢٦، وعلى أثر المراقبة المستمرة للحدود والمعابر غير الشرعية المستخدمة للتهريب، حصل اشتباك مسلح في جرد بين عناصر الجيش والمواطن (ا.ب.) الذي يعمل في التهريب، دون وقوع إصابات، أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي إلى الأراضي ، وأوقفته وضبطت في حوزته نحو ٦٠ كلغ من حشيشة الكيف و٣٥ كلغ من مادة الكبتاغون و٢٢ كلغ من الماريجوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر.كما أحبطت وحدة من الجيش في منطقة - ، عملية تهريب عبر الحدود، من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من القذائف الصاروخية ونحو ٢٤ كلغ من مادةTNT الشديدة الانفجار، معدّة للتهريب.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية تهريب المتفجرات.