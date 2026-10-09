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لبنان

إشتباك مسلّح في جرد عرسال... وضبط مخدرات

Lebanon 24
09-10-2026 | 09:54
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
 
بتاريخ ٩ / ١٠ /٢٠٢٦، وعلى أثر المراقبة المستمرة للحدود اللبنانية السورية والمعابر غير الشرعية المستخدمة للتهريب، حصل اشتباك مسلح في جرد عرسال بين عناصر الجيش والمواطن (ا.ب.) الذي يعمل في التهريب، دون وقوع إصابات، أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وأوقفته وضبطت في حوزته نحو ٦٠ كلغ من حشيشة الكيف و٣٥ كلغ من مادة الكبتاغون و٢٢ كلغ من الماريجوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر.
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كما أحبطت وحدة من الجيش في منطقة القصر - الهرمل، عملية تهريب عبر الحدود، من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من القذائف الصاروخية ونحو ٢٤ كلغ من مادةTNT الشديدة الانفجار، معدّة للتهريب.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية تهريب المتفجرات.
 
 
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