ضبط كميات كبيرة من المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة المهرّبة وعطور مقلدة

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أعلنت ، في بيان، ضبط كميات كبيرة من المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة المهرّبة، إضافة إلى عطور مقلدة، في عمليات نفذتها وحداتها في والجنوب، في إطار ملاحقة البضائع التي تدخل الأسواق بصورة غير نظامية، ولا سيما المنتجات التي يرتبط تداولها مباشرة بصحة المستهلك وسلامته.وفي التفاصيل، دهمت قوة من شعبة البحث عن التهريب، بعد عمليات رصد ومتابعة، محلين لبيع المتممات الغذائية في بيروت، وضبطت داخلهما كميات كبيرة من هذه المنتجات تبيّن أنها مهرّبة ولا تحمل المستندات النظامية المطلوبة. وقد صودرت البضاعة واقتيد صاحبها إلى المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي الجنوب، دهمت شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك مستودعاً في منطقة ، وضبطت داخله كمية من مشروبات الطاقة المهرّبة من نوع «Dark Blue». كما أوقفت في مدينة صيدا سيارة محمّلة بكمية من العطور المقلّدة، واقتادت المخالفين إلى مركز الشعبة لاستكمال الإجراءات القانونية بإشراف المختص.وتندرج هذه الضبطيات في سياق تشديد الرقابة على السلع المتداولة في الأسواق، حمايةً لصحة المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر أو غير الخاضعة للرقابة النظامية، وصوناً لحقوق التجار الملتزمين بالقانون، ومكافحةً للمنافسة غير المشروعة، وحماية للاقتصاد الوطني.