في الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر.. هذا ما نشره جنبلاط

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في الذكرى الثالثة والخمسين لحرب اوكتوبر المجيدة والتي حطمت أسطورة تفوق الجيش الاسرائيلي اذًكر على سبيل المثال لا الحصر بدور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للجيش العربي المصري اللواء عبد الغني الجمصي https://t.co/XWe6JOX0Rl
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) October 9, 2026
في الذكرى الثالثة والخمسين لحرب اوكتوبر المجيدة والتي حطمت أسطورة تفوق الجيش الاسرائيلي اذًكر على سبيل المثال لا الحصر بدور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للجيش العربي المصري اللواء عبد الغني الجمصي https://t.co/XWe6JOX0Rl