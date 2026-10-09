سيف دمشقي في السرايا.. ماذا قال الوزير السوري لسلام؟

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استقبل نواف سلام، في السرايا الحكومية، السوري محمد ياسين صالح، الذي يزور للمشاركة في افتتاح "معرض العربي والدولي للكتاب"، بحضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة والقائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع.وخلال اللقاء، قدّم الوزير السوري إلى سلام سيفاً دمشقياً، قائلاً: "يليق بالسيف الدمشقي أن يعود إلى غمده مزهوّاً بعد تحرير "، مشيراً إلى أن بلاده بدأت مرحلة البناء والتأسيس المؤسساتي، ومؤكداً أهمية بناء العلاقات الأخوية بالتوازي مع بناء المؤسسات.، شدّد سلام على ضرورة تطوير العلاقات - على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما، وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما، معتبراً أن الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين تشكّل قاعدة لتوسيع التعاون في المجالات الثقافية والفنية وسائر القطاعات.