سيف دمشقي في السرايا.. ماذا قال الوزير السوري لسلام؟

استقبل رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام، في السرايا الحكومية، وزير الثقافة
السوري محمد ياسين صالح، الذي يزور لبنان
للمشاركة في افتتاح "معرض بيروت
العربي والدولي للكتاب"، بحضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة والقائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع.
وخلال اللقاء، قدّم الوزير السوري إلى سلام سيفاً دمشقياً، قائلاً: "يليق بالسيف الدمشقي أن يعود إلى غمده مزهوّاً بعد تحرير سوريا
"، مشيراً إلى أن بلاده بدأت مرحلة البناء والتأسيس المؤسساتي، ومؤكداً أهمية بناء العلاقات الأخوية بالتوازي مع بناء المؤسسات.
من جهته
، شدّد سلام على ضرورة تطوير العلاقات اللبنانية
- السورية
على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما، وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما، معتبراً أن الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين تشكّل قاعدة لتوسيع التعاون في المجالات الثقافية والفنية وسائر القطاعات.