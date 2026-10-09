تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سيف دمشقي في السرايا.. ماذا قال الوزير السوري لسلام؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 12:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سيف دمشقي في السرايا.. ماذا قال الوزير السوري لسلام؟
سيف دمشقي في السرايا.. ماذا قال الوزير السوري لسلام؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، الذي يزور لبنان للمشاركة في افتتاح "معرض بيروت العربي والدولي للكتاب"، بحضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة والقائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع.
Advertisement

وخلال اللقاء، قدّم الوزير السوري إلى سلام سيفاً دمشقياً، قائلاً: "يليق بالسيف الدمشقي أن يعود إلى غمده مزهوّاً بعد تحرير سوريا"، مشيراً إلى أن بلاده بدأت مرحلة البناء والتأسيس المؤسساتي، ومؤكداً أهمية بناء العلاقات الأخوية بالتوازي مع بناء المؤسسات.

من جهته، شدّد سلام على ضرورة تطوير العلاقات اللبنانية - السورية على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما، وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما، معتبراً أن الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين تشكّل قاعدة لتوسيع التعاون في المجالات الثقافية والفنية وسائر القطاعات.
مواضيع ذات صلة
دريان هنّأ سلام بتجديد الثقة بالحكومة...إليكم ماذا قال
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال ساعر لوزير الخارجية البريطاني؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زيادة رواتب العسكريين.. ماذا قال وزير الاقتصاد؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إسرائيلي يتحدّث عن لبنان.. ماذا قال؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:19 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

القائم بالأعمال

مجلس الوزراء

وزير الثقافة

اللبنانية

من جهته

السورية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-10-09
Lebanon24
15:24 | 2026-10-09
Lebanon24
15:07 | 2026-10-09
Lebanon24
15:03 | 2026-10-09
Lebanon24
14:49 | 2026-10-09
Lebanon24
14:45 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24