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لبنان

15 موقوفاً في قبضة الجيش.. ماذا كشف البيان؟

Lebanon 24
09-10-2026 | 12:43
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أعلنت قيادة الجيش، في بيان، توقيف 12 مواطناً لبنانياً و3 سوريين خلال تدابير أمنية واسعة نفذتها وحداته في مختلف المناطق، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات.
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وأوضحت أن الوحدات العسكرية أوقفت مطلوبَين في منطقتَي الشياح والغبيري على خلفية أعمال سلب وإطلاق نار، وضبطت بحوزتهما أسلحة وذخائر حربية، فيما أوقفت مواطناً وسورياً في حي السلم، وضبطت مسدسين وذخائر وكمية من المخدرات.

وفي كسروان، أوقف الجيش مواطناً في البوار بتهمة تعاطي المخدرات وترويجها، كما أوقف مواطناً في بلدة السمقانية بعكار على خلفية أعمال تهريب.

وفي زحلة، أوقفت وحدات الجيش خمسة مواطنين في منطقة مكسة لإطلاقهم النار، وضبطت سلاحاً حربياً وذخائر بحوزتهم.

أما في بعلبك، فأوقف الجيش مواطناً عند حاجز السفري لتورطه في تهريب سوريين إلى الأراضي اللبنانية، وآخر عند حاجز الخضر على خلفية أعمال سرقة، إضافة إلى توقيف سوريَّين عند حاجز عين الشعب في عرسال لتجولهما من دون أوراق قانونية.

وأكدت قيادة الجيش تسليم المضبوطات ومباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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