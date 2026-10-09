تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سيناريو التلوّث السمعي يتكرر... القانون موجود فمن يطبّقه؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-10-2026 | 13:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سيناريو التلوّث السمعي يتكرر... القانون موجود فمن يطبّقه؟
سيناريو التلوّث السمعي يتكرر... القانون موجود فمن يطبّقه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التلوّث السمعي ليس مشكلة طارئة في لبنان. فمنذ سنوات، والأهالي يشكون من ورش تعمل بلا ضوابط، ومن مولدات ومضخات مياه لا تهدأ. القانون موجود، لكن تطبيقه يبقى معلّقاً على تحرك البلدية والقضاء. 
Advertisement

ولا يقتصر التلوث السمعي على بقعة جغرافية واحدة، فهو عابر للمحافظات والأقضية، وليس حكراً على منطقة أو حيّ بعينه. من أحياء بيروت وضواحيها المكتظة، إلى شوارع طرابلس والشمال، مروراً ببلدات المتن وكسروان الساحلية، وصولاً إلى صيدا وصور وبلدات الجنوب، يتشارك المواطنون المعاناة نفسها: أصوات صاخبة وفوضى عارمة تخترق جدران البيوت وتسلبهم سكينة الليل، والحازمية عيّنة من هذا الواقع، حسب ما روت لـ"لبنان 24" إحدى المواطنات المقيمات في المنطقة، وتحديداً في مبنى "بيضون"، إذ نقلت تفاصيل المعاناة اليومية التي يعيشها الأهالي، مشيرةً إلى انتشار ورش عمل متوازية في الشارع نفسه، تبدأ أعمالها الصاخبة من الصباح الباكر، متجاوزة المهلة القانونية المحددة للعمل عند الخامسة مساءً. 
 أما المحركات ومضخات المياه، فمصدرها سكان المبنى أنفسهم، وقد قدّمت أكثر من شكوى ضدهم لعدم التزامهم بأي ضوابط. وتقول إن الفوضى قائمة منذ سنوات، لكنها ازدادت سوءاً في خلال السنة الأخيرة، بعدما أتى مستأجرون جدد وركّبوا مضخات تعمل على مدار الساعة، ما جعل الإزعاج مستمراً ولا يُطاق.
وفي الشارع نفسه حفرة تشكّل خطراً على المارة والسكان، وقد تسببت بأضرار لعدد من الأشخاص.

شكاوى بلا حلول نهائية 
الى ذلك، أوضحت أنها تقدّمت بشكاوى كثيرة إلى البلدية والجهات المعنية، طالبةً كشفاً ميدانياً على الأبنية وتوثيق مصادر الإزعاج، لحل المعضلة القائمة. وأسفت لاضطرارها المستمر إلى الاستعانة بالشرطة لوقف المخالفات، إذ تبقى الحلول موقتة، وأحياناً تعاود الورش العمل فور مغادرة العناصر.
وتروي أنها توجهت في خلال الساعات الـ24 الماضية إلى رئيس البلدية لمتابعة ملف المبنى الشهير بالمخالفات القانونية، إلا أنه نصحها هذه المرة باللجوء إلى النيابة العامة، معتبراً أن الوضع يتطلب مساراً قضائياً.

ماذا يقول القانون؟
 لكن مصادر قانونية تقول عبر "لبنان24" إن هذا التوجيه لا يُلزم المواطنة ولا يُسقط حقها في مطالبة البلدية بالتحرك، فالبلدية، بصفتها ضابطة إدارية، مسؤولة عن حفظ السلامة والصحة العامة ورصد المخالفات الميدانية. وتملك صلاحية إرسال المراقبين وإصدار قرارات وقف الأعمال وتسطير المحاضر فوراً، ولا يحق لرئيسها ربط ذلك بتحريك النيابة العامة. 
وتعزيزاً للمسار القانوني في كبح هذه التعديات، تؤكد المصادر أن القانون يمتلك صلاحيات حاسمة لإجبار المخالفين على وقف الإزعاج فوراً. وترتكز هذه الإجراءات الردعية مباشرة على المادة 758 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص صراحةً على معاقبة كل من يسبّب ضوضاء أو لغطاً من شأنه سلب راحة المواطنين بالحبس أو الغرامة. وتُعد هذه المادة السند القانوني الأبرز الذي تتكئ عليه القوى الأمنية والبلديات لضبط المخالفات التي تخرق سكينة الأحياء ليلاً، سواء الصادرة عن المولدات الكهربائية، ومضخات المياه وورش أعمال البناء أو الحفلات، أو المقاهي والمؤسسات المخالفة.
ما تعيشه الحازمية يشبه ما تعيشه مناطق كثيرة، والمطلوب من البلديات والجهات المعنية تحرك فعلي، فالهدوء في البيوت حق لا منّة، وليس على المواطن أن يضيف الضجيج إلى قائمة همومه وأزماته.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
ليفربول يخطف كامارا: هل يتكرر سيناريو محمد صلاح مع تشلسي؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران لن تتدخّل... هل يتكرّر سيناريو "علي الطاهر"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لا يوجد حاليًا أي سيناريو يستدعي التعبئة في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نبيل بدر يعترض على استبدال الإعدام بالأشغال الشاقة المشددة لأن ذلك غير موجود في قانون العقوبات وقال "نحن نخترع عقوبة جديدة"
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

النيابة العامة

لبنان 24

العقوبات

لبنان24

طرابلس

القضاء

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-10-09
Lebanon24
15:24 | 2026-10-09
Lebanon24
15:07 | 2026-10-09
Lebanon24
15:03 | 2026-10-09
Lebanon24
14:49 | 2026-10-09
Lebanon24
14:45 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24