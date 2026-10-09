على الحدود السورية اللبنانية... غارة إسرائيلية تستهدف شخصية بتهمة خطيرة

أعلن الجيش في بيان عبر "أكس"، "تنفيذ غارة استهدفت السوري الحسون، على ، متهماً إياه بالعمل على تنفيذ مخططات وصفها بالإرهابية ضد مواطنين إسرائيليين وقواته العاملة في جنوب ، بتوجيه من ".

وقال "إن الحسون عمل خلال العام الماضي على التخطيط لهجمات ضد قواته، شملت إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة وقذائف صاروخية باتجاه قواته في جنوب سوريا، مشيراً إلى أن هذه المخططات أُحبطت".