على الحدود السورية اللبنانية... غارة إسرائيلية تستهدف شخصية بتهمة خطيرة

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#عاجل | على الحدود السورية اللبنانية: جيش الدفاع يهاجم مخربًا سوريًا عمل على تنفيذ مخططات إرهابية في سوريا بتوجيه من نظام الإرهاب الإيراني
🔸 في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، أغار جيش الدفاع واستهدفت المخرب المدعو يوسف علي الحسون.
🔸 الحسون هو مخرب سوري عمل على الدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب سوريا، بتوجيه من نظام الإرهاب الإيراني.
🔸 على مدار العام الأخير، عمل الحسون على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع، تم إحباطها، وشملت إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة وقذائف صاروخية باتجاه قواتنا في جنوب سوريا.
🔸 سيواصل جيش الدفاع العمل في كل الأوقات لإزالة التهديدات الفورية في جميع الجبهات.
ويؤكد جيش الدفاع استمرار التزامه بالاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان.
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) October 9, 2026
#عاجل | على الحدود السورية اللبنانية: جيش الدفاع يهاجم مخربًا سوريًا عمل على تنفيذ مخططات إرهابية في سوريا بتوجيه من نظام الإرهاب الإيراني
🔸 في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، أغار جيش الدفاع واستهدفت المخرب المدعو يوسف علي الحسون.
🔸 الحسون هو مخرب سوري عمل على الدفع بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في جنوب سوريا، بتوجيه من نظام الإرهاب الإيراني.
🔸 على مدار العام الأخير، عمل الحسون على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع، تم إحباطها، وشملت إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة وقذائف صاروخية باتجاه قواتنا في جنوب سوريا.
🔸 سيواصل جيش الدفاع العمل في كل الأوقات لإزالة التهديدات الفورية في جميع الجبهات.
ويؤكد جيش الدفاع استمرار التزامه بالاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان.