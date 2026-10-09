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لبنان

على الحدود السورية اللبنانية... غارة إسرائيلية تستهدف شخصية بتهمة خطيرة

Lebanon 24
09-10-2026 | 14:26
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على الحدود السورية اللبنانية... غارة إسرائيلية تستهدف شخصية بتهمة خطيرة
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "أكس"، "تنفيذ غارة استهدفت السوري يوسف علي الحسون، على الحدود السورية اللبنانية، متهماً إياه بالعمل على تنفيذ مخططات وصفها بالإرهابية ضد مواطنين إسرائيليين وقواته العاملة في جنوب سوريا، بتوجيه من إيران".
وقال "إن الحسون عمل خلال العام الماضي على التخطيط لهجمات ضد قواته، شملت إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة وقذائف صاروخية باتجاه قواته في جنوب سوريا، مشيراً إلى أن هذه المخططات أُحبطت".
 
 
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