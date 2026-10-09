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لبنان

ملف مطار القليعات يقلق النائب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-10-2026 | 14:45
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ملف مطار القليعات يقلق النائب
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شهد السراي الحكومي في الأيام الماضية زيارات متكررة لعدد من نواب عكار، التقوا خلالها رئيس الحكومة نواف سلام. إلا أنّ لقاء أحد النواب العكاريين استدعى الاهتمام، لارتباطه بملف مطار القليعات، الذي أُعلن عن موعد بدء تشغيله في 15 من الشهر الحالي.
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وبحسب المعنيين، يطرح النائب ملف المطار في مختلف لقاءاته مع المسؤولين والشخصيات السياسية العكارية، ويؤكد أمام المواطنين قرب تحقيق هذا الوعد.


غير أنّ المعلومات تشير إلى أنّ النائب يشعر بالقلق حيال هذا الملف، فيما فُسّرت زيارته الأخيرة على أنّها محاولة لنقل الهواجس المرتبطة بإمكانية عدم الالتزام بالموعد المحدد لبدء التشغيل، الأمر الذي قد يضعه في موقف محرج أمام أبناء المنطقة، الذين ينتظرون ترجمة الوعود إلى خطوات عملية.
المصدر: خاص "لبنان24"
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