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لبنان

بعد أكثر من 50 عاماً.. إطلاق أول قطار كهربائي في لبنان

Lebanon 24
09-10-2026 | 15:24
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بعد أكثر من 50 عاماً.. إطلاق أول قطار كهربائي في لبنان
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أطلقت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة، في قضاء جبيل، مشروع "BaraTrain"، أول قطار كهربائي مصنوع في لبنان، خلال احتفال أقيم برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بالقرب من ميناء البلدة.
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ويمتد مسار القطار على نحو 3.5 كيلومترات من السكة الحديدية القديمة، انطلاقاً من البربارة مروراً بكفركدة وفغال وصولاً إلى جسر المدفون، بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومتراً في الساعة، وبقدرة استيعابية تقارب 45 راكباً.

ويهدف المشروع إلى إحياء جزء من شبكة السكك الحديدية المتوقفة منذ عقود، من خلال رحلات سياحية وتوعوية مجانية مخصصة لطلاب المدارس والجامعات، على أن تتوسع خلال عطلات نهاية الأسبوع وفصل الصيف.

وأكد رسامني أن المشروع يشكل خطوة نحو إعادة تفعيل النقل بالسكك الحديدية، مشيراً إلى إمكان تمديد المسار بالتعاون مع البلديات المجاورة، وفق نتائج التشغيل والجدوى.

وكشف أن الوزارة تعمل بالتوازي على مشروع خط طرابلس–العبودية بطول نحو 35 كيلومتراً، بهدف ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية والأسواق الإقليمية.

كما أعلن إطلاق ورشة لتطوير النقل العام، تشمل توسيع شبكة الحافلات وإدخال الحافلات الكهربائية وتحسين الربط بين المناطق، مشدداً على ضرورة حماية أملاك السكك الحديدية من التعديات.

من جهته، أوضح رئيس بلدية البربارة جورج مفرج أن القطار يعمل بالطاقة المتجددة، ويسير على سكة يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1895، معتبراً أن التجربة قد تشكل انطلاقة لمشاريع مماثلة في مناطق لبنانية أخرى.
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