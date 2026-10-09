تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الزراعة تفتح باب اعتماد شركات الرقابة على المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير

Lebanon 24
09-10-2026 | 15:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزراعة تفتح باب اعتماد شركات الرقابة على المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير
الزراعة تفتح باب اعتماد شركات الرقابة على المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الزراعة فتح باب تقديم الطلبات أمام شركات الرقابة الراغبة في الحصول على اعتماد لدى الوزارة لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة وأخذ العينات المتعلقة بالمنتجات الزراعية المعدّة للتصدير والخاضعة لفحوصات متبقيات المبيدات، وفقًا لأحكام القرار رقم 260/1 تاريخ 2 آب 2021.
Advertisement

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم أعمال الرقابة على المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير، وتعزيز موثوقية إجراءات التفتيش وأخذ العينات وتتبّعها، بما يدعم التحقق من استيفاء المتطلبات ذات الصلة بمتبقيات المبيدات.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المتقدّمة يجب أن تكون حائزة على اعتماد ساري المفعول وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17020 لأعمال التفتيش، صادر عن جهة اعتماد عضو في EA أو ILAC، أو عن جهة اعتماد معترف بها دوليًا، وفقًا لما تحدّده الآلية المعتمدة. كما يُشترط أن يتوافق نطاق الاعتماد مع طبيعة أعمال التفتيش والرقابة المطلوب تنفيذها.

وتشمل الشروط توافر نظام لإدارة الجودة، وإجراءات موثّقة لأخذ العينات وتتبّعها وسلسلة حفظها، إلى جانب كوادر فنية مؤهّلة لتنفيذ أعمال التفتيش وأخذ العينات وفق الأصول المعتمدة.

ودعت الوزارة الشركات الراغبة في التقدّم إلى إيداع ملف كامل يتضمّن، على الأقل، المستندات الآتية:

طلب اعتماد موجّه إلى وزارة الزراعة.

نسخة عن شهادة اعتماد ISO/IEC 17020 سارية المفعول، ونسخة عن نطاق الاعتماد.

مستند يبيّن جهة الاعتماد المانحة للشهادة، والمستندات التي تثبت استيفاء هذه الجهة للشروط المحدّدة.

المستندات المتعلقة بنظام إدارة الجودة المعتمد لدى الشركة.

الإجراءات المعتمدة لأخذ العينات والتتبّع وسلسلة حفظ العينات.

لائحة بأسماء المراقبين والفنيين المكلّفين بأعمال التفتيش وأخذ العينات، مع بيان مؤهلاتهم وخبراتهم.

أي مستندات أو معلومات إضافية تطلبها الوزارة للتحقّق من استيفاء شروط الاعتماد.

وتُقدَّم الطلبات والملفات كاملةً إلى وزارة الزراعة – مصلحة الديوانالدائرة الإدارية، خلال مهلة أسبوع عمل من تاريخ صدور الإعلان، وخلال أوقات الدوام الرسمي.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحق طلب أي مستندات أو معلومات إضافية تراها ضرورية لاستكمال دراسة الطلبات والتحقّق من استيفاء الشروط المطلوبة، داعيةً شركات الرقابة المعنية إلى الالتزام بمتطلبات التقديم والمهلة المحدّدة.
مواضيع ذات صلة
خطر يداهم المحاصيل.. إغلاق طرق التصدير يهدد بتلف المنتجات الزراعية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة تعلن مواعيد مباريات الدخول إلى المدارس الزراعية الفنية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"الزراعة" أعلنت خارطة طريق لموسم التفاح 2026: فتح الأسواق وتعزيز التصدير وحماية الإنتاج
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: استهدفنا شركات أوكرانية لصناعة المعادن المستخدمة في إنتاج المعدات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 04:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المنتجات الزراعية

الدائرة الإدارية

وزارة الزراعة

إدارة الجودة

الديوان

التزام

ديوان

العين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-10-09
Lebanon24
15:07 | 2026-10-09
Lebanon24
15:03 | 2026-10-09
Lebanon24
14:49 | 2026-10-09
Lebanon24
14:45 | 2026-10-09
Lebanon24
14:26 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24