الزراعة تفتح باب اعتماد شركات الرقابة على المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير

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أعلنت فتح باب تقديم الطلبات أمام شركات الرقابة الراغبة في الحصول على اعتماد لدى الوزارة لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة وأخذ العينات المتعلقة بالمنتجات الزراعية المعدّة للتصدير والخاضعة لفحوصات متبقيات المبيدات، وفقًا لأحكام القرار رقم 260/1 تاريخ 2 آب 2021.ويأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم أعمال الرقابة على المعدّة للتصدير، وتعزيز موثوقية إجراءات التفتيش وأخذ العينات وتتبّعها، بما يدعم التحقق من استيفاء المتطلبات ذات الصلة بمتبقيات المبيدات.وأوضحت الوزارة أن الشركات المتقدّمة يجب أن تكون حائزة على اعتماد ساري المفعول وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17020 لأعمال التفتيش، صادر عن جهة اعتماد عضو في EA أو ILAC، أو عن جهة اعتماد معترف بها دوليًا، وفقًا لما تحدّده الآلية المعتمدة. كما يُشترط أن يتوافق نطاق الاعتماد مع طبيعة أعمال التفتيش والرقابة المطلوب تنفيذها.وتشمل الشروط توافر نظام لإدارة الجودة، وإجراءات موثّقة لأخذ العينات وتتبّعها وسلسلة حفظها، إلى جانب كوادر فنية مؤهّلة لتنفيذ أعمال التفتيش وأخذ العينات وفق الأصول المعتمدة.ودعت الوزارة الشركات الراغبة في التقدّم إلى إيداع ملف كامل يتضمّن، على الأقل، المستندات الآتية:طلب اعتماد موجّه إلى وزارة الزراعة.نسخة عن شهادة اعتماد ISO/IEC 17020 سارية المفعول، ونسخة عن نطاق الاعتماد.مستند يبيّن جهة الاعتماد المانحة للشهادة، والمستندات التي تثبت استيفاء هذه الجهة للشروط المحدّدة.المستندات المتعلقة بنظام المعتمد لدى الشركة.الإجراءات المعتمدة لأخذ العينات والتتبّع وسلسلة حفظ العينات.لائحة بأسماء المراقبين والفنيين المكلّفين بأعمال التفتيش وأخذ العينات، مع بيان مؤهلاتهم وخبراتهم.أي مستندات أو معلومات إضافية تطلبها الوزارة للتحقّق من استيفاء شروط الاعتماد.وتُقدَّم الطلبات والملفات كاملةً إلى وزارة الزراعة – مصلحة – ، خلال مهلة أسبوع عمل من تاريخ صدور الإعلان، وخلال أوقات الدوام الرسمي.وأكدت الوزارة احتفاظها بحق طلب أي مستندات أو معلومات إضافية تراها ضرورية لاستكمال دراسة الطلبات والتحقّق من استيفاء الشروط المطلوبة، داعيةً شركات الرقابة المعنية إلى الالتزام بمتطلبات التقديم والمهلة المحدّدة.