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لبنان

تصاعد المخاوف اللبنانية من تأجيل المفاوضات مع إسرائيل لما بعد انتخابات الكنيست

Lebanon 24
09-10-2026 | 22:04
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تصاعد المخاوف اللبنانية من تأجيل المفاوضات مع إسرائيل لما بعد انتخابات الكنيست
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تزايدت الشكوك حول انعقاد جولة مفاوضات عسكرية بين لبنان وإسرائيل في فلوريدا، قبل الانتخابات النصفية الأميركية، إذ قال مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات إن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لم يحمل معه حتى الساعة أي جديد بخصوص تثبيت موعد انعقاد الاجتماع.
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ونقُل زوار رئيسي الجمهورية والحكومة عنهما عدم تفاؤلهما بإحراز تقدّم في المفاوضات قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وأنّ جولة التفاوض المتوقعة في تامبا ـ فلوريدا إنْ عُقِدت لن تؤدي إلى تقدم كبير في ظلّ الحسابات الانتخابية الحاكمة للقرار داخل الحكومة الإسرائيلية.
وكان مقررا عقد الجلسة بين 20 و22 تشرين الأول الحالي، لكن لم يتلق لبنان بعد أي تأكيد لموعد انعقاد الجلسة. ويأمل لبنان أن يتوصل لإقناع الولايات المتحدة بتثبيت استضافتها الاجتماع العسكري قبل حلول موعد إجراء انتخابات الكنيست في إسرائيل 27 تشرين الاول، ولاحقاً النصفية في أميركا في 3 تشرين الثاني.
وكتبت" النهار": تعكس المعطيات الديبلوماسية والميدانية المتصلة بالوضع في جنوب لبنان وعبره في لبنان كله ترسيخا للتقديرات التي تجمع عليها أوساط ومراجع عدة لجهة أن الستاتيكو الذي يحكم هذا الوضع مرشح لان يستمر على حاله حتى ما بعد استحقاقي الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية . ومع ان احتمالات التصعيد الموسع في الجنوب او حصول عمليات استخباراتية معينة قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية  في 27 من الجاري لا يمكن اسقاطها من الحسابات الجادة ، فان الظروف الإقليمية والإسرائيلية والأميركية نفسها ، تغلب كفة الستاتيكو الحالي اكثر من أي احتمال آخر . تبعا لذلك تتضاءل التوقعات حيال جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية التي حتى الساعة لا يزال موعدها الرسمي غير معلن من الراعي الأميركي للمفاوضات . ولا يبدو ان الجانب اللبناني يتوقع الكثير منها ولو انه اعد العدة لطرح مطالب أساسية فيها تتصل بانسحابات إسرائيلية وبمرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل . غير ان معالم الشكوك في امكان عدم انعقاد جولة تامبا تصاعدت في الأيام الأخيرة في ظل عدم تبلغ لبنان أي اشعار أميركي رسمي بتحديد موعد رسمي للجولة لا مباشرة من السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ولا عبر سفيرة لبنان في واشنطن ندى حماده معوض . وتنامت الشكوك اللبنانية في ان تكون إسرائيل غير راغبة في عقد هذه الجولة التفاوضية لعدم تبديل أي معالم في الستاتيكو الحالي وحتى لو عقدت الجولة فإنها لن تودي إلى أي نتائج ملموسة عشية الانتخابات الإسرائيلية .
وجاء في" الديار":  ما زال الغموض يلف موعد عقد اجتماع تامبا، في ظل معلومات مؤكدة بان لبنان لم يتلق دعوة رسمية للاجتماع حتى الآن، وان «اسرائيل» لم تعط موافقتها على حضور الاجتماع كي توجه واشنطن الدعوات الرسمية. فـ«اسرائيل» وحسب التسريبات ترفض الانسحاب من محيط قلعة الشقيف وتوسيع المناطق التجريبية، قبل حسم مصير كيفية تعيين اعضاء لجنة التحقق ومهامها، والاصرار بان تضم ضباطا اميركيين ولبنانيين و«اسرائيليين» فقط، مع استبعاد اي ضابط فرنسي او إيطالي او اسباني.
فـ «اسرائيل» تريد التحقق المباشر في أي وقت تختاره من خلو اي منطقة تنسحب منها من مقاتلي حزب الله، وهذا يفرض التنسيق المباشر على الارض بين الجيشين اللبناني و«الاسرائيلي»، وهذا النهج تؤيده واشنطن ويرفضه لبنان.
فالتوجه الاميركي واضح لجهة الاشراف المباشر على كل مفاصل لبنان السياسية والعسكرية والامنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، هذا الخيار لمسه زوار واشنطن من سياسيين وامنيين ومستشارين في الآونة الاخيرة، وتبين لهم من خلال النقاشات الواسعة والمفتوحة مع المختصين الاميركيين في الشأن اللبناني، مدى المامهم في القضايا التي يعاني منها لبنان، وامتلاكهم تقييما شاملا لأسباب تعثر الحلول، وكيفية التعامل مع المرحلة الجديدة.
وكتبت" اللواء": لم تؤكد الولايات المتحدة الأميركية موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات في تامبا في فلوريدا في 20 الجاري، ورجحت مصادر في حال استمر التأخير أن ترجأ الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في 27 ت1 الجاري.
وحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية الستومي بيغوث: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد الى حد كبير على نزع سلاح حزب الله، بإنتظار تبلغ لبنان رسميا موعد مفاوضات تامبا التي افيد انها ستعقد بين 20 الى 22 الجاري، لبحث ملفات حول ما يمكن تحقيقه على الارض، من توسيع المناطق التجريبية، وتشكيل لجنة للتحقق ووضع آلية تحقق جديدة لحصر السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية ووقف الإعتداءات ونشر الجيش اللبناني الى ملف الاسرى ، مع تاكيد إرجاء المفاوضات السياسية بسبب الانتخابات الاسرائيلية وحسابات بنيامين نتنياهو الانتخابية المتشددة حيال وضع لبنان وعدم تنفيذ اي خطوة مطلوبة منه بحجة التلكؤ في نزع سلاح المقاومة.
وحسب المعلومات من الخارجية الاميركية سيضم الوفد العسكر المفاوض مدير العمليات في الجيش العميد الركن رزق الله، والعميد زياد رزق الله من مديرية القانون الدولي والإنساني، العميد المهندس وائل عبّاس من مديريّة الاستعلام في أركان الجيش للعمليّات، العقيد رشاد بو كرّوم من عمليّات قطاع جنوب الليطاني، العقيد وديع رفّول من المخابرات – فرع الأمن الاستراتيجيّ، والعقيد مازن الحاجّ من مديريّة العمليّات
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