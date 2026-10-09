إحباط محاولتي تهريب متفجرات من سوريا ومخدرات إليها: أكثر من نصف طن متفجرات وتوقيف عنصرين

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الحدث الخطير الذي طغى على مجمل المشهد الداخلي تمثّل في كشف مصدر أمني لبناني عن ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة على حاجز الأمن الداخلي في ضهر البيدر، مشيراً إلى أن الأمن الداخلي ضبط المتفجرات مع عنصرين ينتميان إلى " "، هما "ع-ش-ك" و"ه-أ-أ".وكان " " اول من تفرد بنشر الخبر امس وجاء فيه" أوقفت الجهات الأمنية شخصين في منطقة ، بعد ضبط كمية من المتفجرات داخل سيارة، في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة، على أن تُستكمل التحقيقات لكشف ملابسات القضية".واوضح المصدر أن المتفجرات المضبوطة عبارة عن 250 كلغ من مادة الـ TNT وأكثر منها من الـC4 لافتا إلى أن الأمن الداخلي سلّم الموقوفين من "حزب الله" إلى الشرطة العسكرية بالجيش التي شرعت في التحقيق معهما . ورجحت بعض الجهات الإعلامية ان تكون عملية تخطيط لاغتيال وراء هذا الحادث.بيان الجيشوقالت في بيان، إنه «على أثر المراقبة المستمرة للحدود والمعابر غير الشرعية المستخدمة للتهريب، حصل اشتباك مسلح في جرد بين عناصر الجيش ومواطن لبناني يعمل في التهريب، دون وقوع إصابات، في أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية».وأضاف الجيش أن عناصره أوقفت المهرب «وضبطت في حوزته نحو 60 كلغ من حشيشة الكيف و35 كلغ من مادة الكبتاغون و22 كلغ من الماريغوانا، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر».وفي البيان نفسه، أعلن الجيش أن وحدة من الجيش «أحبطت في منطقة - ، عملية تهريب عبر الحدود، من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كلغ من مادة (تي إن تي) الشديدة الانفجار، معدّة للتهريب».وقالت قيادة الجيش: «سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية تهريب المتفجرات».