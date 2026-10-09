مراعاة أميركية لنتنياهو بتأخير مواعيد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": يشير مصدر ديبلوماسي إلى ان الاتصالات بين الادارة الاميركية والمسؤولين اللبنانيين متواصلة ولم تنقطع بالايام الاخيرة،وعلى أعلى المستويات، لمناقشة أزمة الاحتلال لجنوب ، وكيفية استكمال تنفيذ اتفاق الاطار، الذي توقف عند حدود المرحلة التجريبية الاولى، ولم يتجاوزها، لأكثر من سبب،أولها مطالبة الدولة القيام بنزع سلاح من كل المناطق قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، والسبب الثاني، التلكؤ الإسرائيلي الناجم عن قرب موعد الانتخابات ، والخشية من ان يُحدث أي انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت الحساس، من أي منطقة اضافية من الجنوب،ردَّات فعل سلبية ، تترجم في توجهات الناخبين الاسرائيليين في صناديق الاقتراع لصالح المرشحين المعارضين لسياسات نتنياهو وحزبه ، ما قد يتسبب بإلحاق الضرر برئيس الحكومة الإسرائيلية وإمكانية تراجع نسبة تأييد الناخبين الاسرائيليين لمرشحي حزب الليكود عموماً .واستناداً للمصدر الديبلوماسي، فإن الادارة الاميركية، وبالرغم من التزامها بأهمية دفع مسار تنفيذ باقي مراحل اتفاق الاطار قُدماً إلى الأمام وبسرعة ، الا انها اعتبرت انه بالامكان تأخير مواعيد الانسحاب الإسرائيلي من ، لبضعة اسابيع، في هذا الظرف الصعب والحساس،مراعاةً لأوضاع نتنياهو ، وهذا لن يؤثر على المرحلة الثانية والثالثة وما تبقَّى، لتسريع خطى الانسحابات وبوتيرة مقبولة لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب كلياً.ويؤكد المصدر نقلاً عن احد المسؤولين في الادارة الاميركية، انه تم ابلاغ لبنان رسمياً، ان التباطؤ الحاصل بتنفيذ اتفاق الاطار، بسبب قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لا يعبر عن تغيير في سياسة تجاه لبنان، بل على عكس ذلك تماما، فإن الأميركية مستمرة بدعم لبنان ،لتنفيذ كامل ما نص عليه اتفاق الاطار لإنهاء أزمة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، والانطلاق قُدماًإلى الأمام، لاعادة النازحين إلى قراهم ومناطقهم، ووضع ورشة إعادة الأعمار على سُلّم الاولويات، واشارت الى ان هناك مشاورات واتصالات متواصلة لتأمين تمويل هذه الورشة التي تتطلب اموالا طائلة ،بسبب حجم الدمار والخراب الواسع جراء الحرب، ولكن في المقابل فإن كل ذلك مرتبط بقيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، لإظهار جديتها في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الاراضي اللبنانية.