ملف السفارة العراقية حُسم

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كتبت" الاخبار":وصل إلى السفير الجديد محمد رضا الحسيني، ليتم إقفال صفحة الخلافات التي حصلت قبل مدة، وبعدما تمّ الاتفاق بين الحكومتين والعراقية على تسميته سفيراً برتبة سفير مُفوّض فوق العادة. وهو سيقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية في وقت قريب. وقد أُنجزت الخطوة بعد فترة من التجاذبات التي حصلت بسبب رغبة جهات لبنانية وعراقية في ترفيع ندى كريم مجول من منصب القائم بالأعمال المؤقّت إلى رتبة سفير، وهو أمر مخالف لشروط الترقية داخل .وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن السفير الجديد، سيكون على جدول أعماله إعادة تنظيم التعاون السياسي والتجاري بين البلدين، ومتابعة ملف توريد الفيول إلى لبنان من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية، والتدقيق في حساب الحكومة العراقية في ، خصوصاً بعد مرور وقت على قرار أصدره وزير الطاقة جو صدّي بناءً على طلب «القوات اللبنانية» وقف التعامل مع بحجة عدم توفّر الأموال، علماً أن الجانب العراقي كان عرض على الجهات الرسمية في لبنان، استخدام الأموال المُستحقة للعراق بذمّة لبنان في عملية إعادة إعمار ما دمّرته .