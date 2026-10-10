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لبنان

مرقص غادر الى الاردن

Lebanon 24
10-10-2026 | 00:57
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غادر بيروت صباح اليوم وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص متوجّهًا إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في فعاليات مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" حيث سيشارك في جلسة الافتتاح ظهراً.
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ومن المرتقب أن يلتقي الوزير مرقص بعد ظهر اليوم نظيره الأردني وزير الاتصال محمد المومني، للبحث في العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين.



كما يلتقي مساء في السفارة اللبنانية في عمّان، أبناء الجالية اللبنانية ومن ثم منتدى الأعمال اللبناني-الأردني.



وفي اليوم الثاني من المؤتمر، يشارك الوزير مرقص في جلسة نقاش وحوار مع وزراء الإعلام العرب، تحت عنوان "وزراء وقادة الإعلام العربي يستشرفون المستقبل"، وتتناول آفاق الإعلام العربي والتحديات التي تواجهه في ظل التحوّلات الرقمية والتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومن المنتظر أن يتحدّث الوزير مرقص عن قانون الإعلام الجديد في لبنان ومسيرة تحديث وإصلاح التشريع الإعلامي التي بدأت في لبنان خلال العهد الرئاسي الحالي.
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