مرقص غادر الى الاردن

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غادر المحامي د. بول مرقص متوجّهًا إلى العاصمة عمّان، للمشاركة في فعاليات مؤتمر "مستقبل الإعلام والاتصالات" حيث سيشارك في جلسة الافتتاح ظهراً.ومن المرتقب أن يلتقي الوزير مرقص بعد ظهر اليوم نظيره وزير الاتصال محمد المومني، للبحث في العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين.كما يلتقي مساء في السفارة في عمّان، أبناء الجالية اللبنانية ومن ثم منتدى الأعمال اللبناني-الأردني.وفي اليوم الثاني من المؤتمر، يشارك الوزير مرقص في جلسة نقاش وحوار مع وزراء الإعلام العرب، تحت عنوان "وزراء وقادة الإعلام العربي يستشرفون "، وتتناول الإعلام العربي والتحديات التي تواجهه في ظل التحوّلات الرقمية والتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومن المنتظر أن يتحدّث الوزير مرقص عن قانون الإعلام الجديد في ومسيرة تحديث وإصلاح التشريع الإعلامي التي بدأت في لبنان خلال الرئاسي الحالي.