تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

‏ضغوط متزامنة على لبنان.. التفاوض على وقع الانتخابات والإعمار تحت سقف نزع السلاح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-10-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
‏ضغوط متزامنة على لبنان.. التفاوض على وقع الانتخابات والإعمار تحت سقف نزع السلاح
‏ضغوط متزامنة على لبنان.. التفاوض على وقع الانتخابات والإعمار تحت سقف نزع السلاح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تزايدت الشكوك حول انعقاد جولة مفاوضات عسكرية بين لبنان وإسرائيل في فلوريدا، قبل الانتخابات النصفية الأميركية، إذ قال مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات إن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لم يحمل معه حتى الساعة أي جديد بخصوص تثبيت موعد انعقاد الاجتماع.
Advertisement
‎ونقُل زوار رئيسي الجمهورية والحكومة عنهما عدم تفاؤلهما بإحراز تقدّم في المفاوضات قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وأنّ جولة التفاوض المتوقعة في تامبا ـ فلوريدا إنْ عُقِدت لن تؤدي إلى تقدم كبير في ظلّ الحسابات الانتخابية الحاكمة للقرار داخل الحكومة الإسرائيلية.
ويسعى لبنان إلى تثبيت موعد الاجتماع قبل دخول المنطقة والولايات المتحدة في استحقاقين انتخابيين قد يفرضان إيقاعاً مختلفاً على مسار المفاوضات، هما انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 تشرين الأول الجاري والانتخابات النصفية الأميركية في 3 تشرين الثاني المقبل، فترحيل الاجتماع إلى ما بعدهما ينطوي على مخاطر إطالة أمد المراوحة، في ظل مؤشرات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس في وارد تقديم تسهيلات تتيح نقل اتفاق الإطار من الجمود إلى التنفيذ، ما لم يضمن تحقيق مكاسب في ملف سلاح حزب الله يمكن توظيفها انتخابياً لتعزيز فرص عودته إلى رئاسة الحكومة.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي الاثنين ترجمة التزاماته تجاه المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية إلى خطوة عملية، مع التوجّه إلى إنشاء بعثة جديدة تتولى تدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي وتقديم الاستشارات لهما، في إطار دعم سيادة الدولة وتعزيز سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وتأتي هذه الخطوة في سياق التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، من دون أن تشكّل البعثة الجديدة بديلاً عن القوات الدولية، بل مساراً إضافياً لمواكبة المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز قدراتها. 
الى ذلك، تربط واشنطن إعادة إعمار جنوب لبنان بمسار نزع سلاح حزب الله، واضعةً التمويل الدولي المرتقب في إطار أوسع يستهدف تغيير الواقع الأمني والسياسي في لبنان وفك ارتباط الحزب بإيران في  وقت لا تزال فيه مناطق واسعة من الجنوب تواجه تداعيات الحرب وأعباء إعادة بناء ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت عن محادثات تجريها الإدارة الأميركية مع شركائها في الخليج وأوروبا لتأمين مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن توفير هذه الأموال يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح الحزب.
وقالت اوساط سياسية إن التحدي الذي يواجه حزب الله اليوم لا يتمثل فقط في تأمين الأموال، بل في ضمان استمرارية تدفقها وقدرته على استخدامها لتغطية الأعباء المتزايدة بعد الحرب فواشنطن تراهن على أن يؤدي تشديد العقوبات إلى رفع كلفة الدعم الإيراني وتقليص حجمه، بما يحد من قدرة طهران على إبقاء قنوات التمويل مفتوحة.
في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، أتت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى قبرص في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتوسيع التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك. واستهلّ هيكل زيارته، التي جاءت تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي رئيس أركان الحرس الوطني الفريق إيمانويل ثيودورو، بلقاء وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، في مقر الوزارة. وتناول اللقاء آخر التطورات في لبنان والمنطقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والقبرصي، بما يواكب التحديات الراهنة ويعزز التنسيق العسكري بين الجانبين.
على خط آخر، أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصين عند حاجز ضهر البيدر، وضُبطت بحوزتهما كمية من مادة الـTNT، قُدّرت بنحو 250 كيلوغراماً، فيما أشارت معلومات أخرى إلى أن الكمية بلغت 600 كيلوغرام.
وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية، فيما أوعز رئيس المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم إلى الشرطة العسكرية بمواصلة التحقيق لتحديد ظروف القضية والتحقق من احتمال وجود متورطين آخرين.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
القوات المسلحة اليمنية: نواصل التصدي لهجمات واسعة ومتزامنة شنها الحوثيون في عدة جبهات في تعز
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان أمام المأزق الأخطر: نزع السلاح أولاً
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: على لبنان اتخاذ خطوات بشأن نزع السلاح قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات الأفران والمخابز: سنبقى تحت سقف القانون
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-10-10
Lebanon24
10:00 | 2026-10-10
Lebanon24
09:16 | 2026-10-10
Lebanon24
08:36 | 2026-10-10
Lebanon24
08:09 | 2026-10-10
Lebanon24
07:54 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24