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لبنان

حلفاء "القوات" منزعجون

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-10-2026 | 01:45
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يسجل انزعاج سياسي واضح لدى عدد من حلفاء "القوات اللبنانية" من طريقة تعاطيها مع مسألة الانسحاب من الحكومة. وترى أوساط سياسية أن "القوات" تتجه إلى استعراض سياسي يعيد إلى الأذهان الطريقة التي تعاملت بها مع مرحلة ما بعد 17 تشرين الاول 2019 ، عندما حاولت الانتقال سريعاً إلى موقع المعارضة والاستفادة من المزاج الشعبي.
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وبحسب المنزعجين، فإن الخطوة الحالية لا ترتبط فقط بخلافات داخل الحكومة، بل برغبة "القوات" في تعزيز رصيدها السياسي والشعبي وإعادة شدّ عصب جمهورها، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية أساسية، الأمر الذي يثير تحفظات لدى حلفائها بشأن توقيت الخطوة وأهدافها وتداعياتها عليهم.


المصدر: لبنان 24
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