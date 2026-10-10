مرحباً بقرار ترامب.. عون: نولي سلامة الطيران وأمن المطار وحركة الملاحة الجوية أهمية قصوى

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رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بقرار الرئيس الأميركي إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع ، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم.وشكر الرئيس على قراره والاجراءات التنفيذية التي ستتخذ بعدما كان تجاوب خلال اللقاء الذي جمعهما في في شهر تموز الماضي، مع طلبه رفع القيود على حركة النقل الجوي بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية واوعز في حينه الى المسؤولين الاميركيين ضرورة اعادة الحركة الجوية بين البلدين، وأقرن ذلك ببيان فوري إلى شركات الطيران الاميركية باعادة رحلاتها إلى بيروت. كما شكر الرئيس عون الاميركية مارك روبيو على متابعته الحثيثة لهذا الملف وجميع من عمل لانجازه.وأكد الرئيس عون أن لبنان يولي سلامة الطيران المدني وأمن مطار رفيق الدولي وحركة الملاحة الجوية أهمية قصوى، ويواصل اتخاذ التدابير اللازمة وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يحفظ سلامة المسافرين ويعزّز الثقة بلبنان ومؤسساته.واعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة، آملاً أن تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم، وأن تشكّل مدخلاً لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات.