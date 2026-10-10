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لبنان

درجات الحرارة إلى ارتفاع.. ولكن استعدوا لعودة الأمطار اعتبارا من هذا الموعد

Lebanon 24
10-10-2026 | 02:22
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درجات الحرارة إلى ارتفاع.. ولكن استعدوا لعودة الأمطار اعتبارا من هذا الموعد
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أفادت صفحة Lebanese daily weather بأنه بعد فترة من الاستقرار النسبي وارتفاع درجات الحرارة بين اليوم السبت وغدا الأحد، تبدأ الأنظار بالتوجّه مجدداً نحو التغيّرات الجوية المرتقبة، مع تزايد المؤشرات إلى عودة النشاط المطري إلى مناطقنا اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، في مشهد خريفي يحمل معه بشائر الخير والأمل بموسم مطري واعد.
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وتشير التوقعات الأولية إلى أسبوع متقلّب بامتياز، تتخلّله أمطار متفرقة على مراحل، تتفاوت بين منطقة وأخرى من حيث الغزارة والمدة. ففي بعض الفترات، قد تقتصر الهطولات على أمطار خفيفة ومحلية، فيما تشهد فترات أخرى أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مع احتمال اشتداد الفعالية الجوية في أوقات محددة، من دون أن تكون الهطولات متواصلة أو بالزخم نفسه طوال أيام الأسبوع، بحسب ما أوردت الصفحة. 

ومن المتوقع أن تتوزّع الأمطار على دفعات متعاقبة، تتخلّلها انفراجات مؤقتة، قبل أن تعود الأجواء إلى التقلب من جديد.

وأضافت الصفحة: "الأهم في المشهد الجوي المقبل هو أن المؤشرات لا تقتصر على حالة ماطرة عابرة فحسب، بل تفتح الباب أمام احتمالات استمرار توالي الخيرات المطرية خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأنظار شاخصة نحو حركة المنخفضات الجوية وتبدّلات الضغوط، ومدى قدرتها على تجديد النشاط المطري فوق لبنان والمنطقة."

واعتبرت ان استمرار هذه المؤشرات الإيجابية من شأنه أن يعزّز الآمال بموسم خريفي يحمل معه المزيد من الغيث، ويساهم في تحسين المخزون المائي وإنعاش الأراضي الزراعية بعد أشهر الصيف، ولا سيما إذا استمر تعاقب الحالات الماطرة خلال الأسابيع المقبلة.
 
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