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لبنان

في الحازمية.. أحد أصحاب السّوابق في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
10-10-2026 | 03:29
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في الحازمية.. أحد أصحاب السّوابق في قبضة شعبة المعلومات
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنه وبعد ان كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل سيارات في العديد من المناطق اللبنانية وذلك من قبل مجهول، حيث يقوم بكسر زجاجها وسرقة ما توافر بداخلها من مقتنيات، حقائب، مبالغ مالية، أجهزة إلكترونية، وغيرها.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويته وهو المدعو:

أ. ر. (مواليد عام 1971، لبناني)

من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سرقة من داخل سيارة، مخدرات، ونشل. ويوجد بحقه مذكّرتَين عدليّتَين بجرم سرقة.

بتاريخ 21- 09- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بعملية نوعية في محلة الحازمية على متن دراجة آلية نوع “Speed 150cc” لون فضي دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته أدوات يستخدمها لكسر زجاج السيارات ولإتمام عمليات السرقة، قناع، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق جبل لبنان وصيدا منها: جونية، فاريا، سن الفيل، بعبدا، الجمهور، سبناي، المكلّس، وصيدا.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء.
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