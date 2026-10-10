ابي المنى: لتعزيز الوحدة الوطنية

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أمل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، أن يعي العالم من حولنا أهمية الحفاظ على الموحّدين الدروز كجماعة عربية متميزة بدورها وتاريخها، وأن يعي إخواننا الموحّدون، أينما كانوا، مخاطر الانجرار في سياق مشاريع عدوانية تهدف إلى تبديل قوميتهم التاريخية، وسلخهم عن أوطانهم، وقطع جسور الثقة بينهم وبين المكوّنات الوطنية.وشدّد على أن "رسالتنا ودورنا ومهمتنا هي ألّا نكون رأس حربة في مواجهة أيٍّ من شركائنا، مهما كانت مذاهبهم وتوجّهاتهم".جاء كلام شيخ العقل خلال افتتاحه مركز الثقافة التوحيدية في مزار " سارة" في بلدة ضهر الأحمر - قضاء راشيا، برعاية سماحته وبدعوة من المجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز - اللجنة ، بالتعاون مع لجنة وقف ضهر الأحمر.شارك في الافتتاح عضو كتلة "اللقاء " النائب ، النائب السابق فيصل الداوود، ممثل "الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال أرسلان، مسؤول الحزب في المنطقة جمال البرقشي، نائب ل"حركة النضال اللبناني" طارق الداوود، وكيل داخلية في عارف أبو منصور.