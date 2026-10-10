تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ابي المنى: لتعزيز الوحدة الوطنية

Lebanon 24
10-10-2026 | 04:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ابي المنى: لتعزيز الوحدة الوطنية
ابي المنى: لتعزيز الوحدة الوطنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أمل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، أن يعي العالم من حولنا أهمية الحفاظ على الموحّدين الدروز كجماعة عربية متميزة بدورها وتاريخها، وأن يعي إخواننا الموحّدون، أينما كانوا، مخاطر الانجرار في سياق مشاريع عدوانية تهدف إلى تبديل قوميتهم التاريخية، وسلخهم عن أوطانهم، وقطع جسور الثقة بينهم وبين المكوّنات الوطنية.

وشدّد على أن "رسالتنا ودورنا ومهمتنا هي ألّا نكون رأس حربة في مواجهة أيٍّ من شركائنا، مهما كانت مذاهبهم وتوجّهاتهم".
Advertisement

جاء كلام شيخ العقل خلال افتتاحه مركز الثقافة التوحيدية في مزار "الست سارة" في بلدة ضهر الأحمر - قضاء راشيا، برعاية سماحته وبدعوة من المجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز - اللجنة الدينية، بالتعاون مع لجنة وقف ضهر الأحمر.

شارك في الافتتاح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، النائب السابق فيصل الداوود، ممثل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال أرسلان، مسؤول الحزب في المنطقة جمال البرقشي، نائب الأمين العام ل"حركة النضال اللبناني" طارق الداوود، وكيل داخلية البقاع الغربي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور.


مواضيع ذات صلة
أبي المنى استقبل الهزاع: أبناء السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى من كليمنصو بعد لقاء جنبلاط: الهمّ الوطني والداخلي واحد
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية السنية: دار الفتوى أسهمت في ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: الوحدة الوطنية هي القوة الحقيقية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية والأميركية
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

وائل أبو فاعور

الوحدة الوطنية

الحزب التقدمي

الأمين العام

الديمقراطي

رئيس الحزب

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-10-10
Lebanon24
10:15 | 2026-10-10
Lebanon24
10:00 | 2026-10-10
Lebanon24
09:16 | 2026-10-10
Lebanon24
08:36 | 2026-10-10
Lebanon24
08:09 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24