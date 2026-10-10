ابي المنى: لتعزيز الوحدة الوطنية

أمل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، أن يعي العالم من حولنا أهمية الحفاظ على الموحّدين الدروز كجماعة عربية متميزة بدورها وتاريخها، وأن يعي إخواننا الموحّدون، أينما كانوا، مخاطر الانجرار في سياق مشاريع عدوانية تهدف إلى تبديل قوميتهم التاريخية، وسلخهم عن أوطانهم، وقطع جسور الثقة بينهم وبين المكوّنات الوطنية.
وشدّد على أن "رسالتنا ودورنا ومهمتنا هي ألّا نكون رأس حربة في مواجهة أيٍّ من شركائنا، مهما كانت مذاهبهم وتوجّهاتهم".
جاء كلام شيخ العقل خلال افتتاحه مركز الثقافة التوحيدية في مزار "الست
سارة" في بلدة ضهر الأحمر - قضاء راشيا، برعاية سماحته وبدعوة من المجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز - اللجنة الدينية
، بالتعاون مع لجنة وقف ضهر الأحمر.
شارك في الافتتاح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي
" النائب وائل أبو فاعور
، النائب السابق فيصل الداوود، ممثل رئيس الحزب
"الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال أرسلان، مسؤول الحزب في المنطقة جمال البرقشي، نائب الأمين العام
ل"حركة النضال اللبناني" طارق الداوود، وكيل داخلية البقاع الغربي
في الحزب التقدمي الاشتراكي
عارف أبو منصور.