نهاية اسبوع دافئة.. هذا ما ينتظرنا بداية الاسبوع المقبل

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يسيطر طقس خريفي مستقر ودافىْ على والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد حيث يتحوّل الى متقلب حتى ليل الإثنين فيستقر تدريجياً، ومن المنتظر أن يتعرض الحوض يوم الأربعاء المقبل لمنخفض جوي متمركز فوق الجزر ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطار غزيرة ورياح ناشطة و عواصف رعدية.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28م° ، 21 و29 ، بين 13 و 27 م°.الطقس المتوقع في لبنان:السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة وضباب محلي على المرتفعات المتوسطة، ترتقع درجات الحرارة بشكل طفيف حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.الأحد:غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسط، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم إعتباراً من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة جنوب شرقي البلاد وتكون مصحوبة برياح ناشطة.الإثنين:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف اعتباراً من ارتفاعات منخفصة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحياناً خاصة شمال البلاد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.الثلاثاء:قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.