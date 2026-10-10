تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ارحموا طرابلس تنهضوا بلبنان

Lebanon 24
10-10-2026 | 04:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ارحموا طرابلس تنهضوا بلبنان
ارحموا طرابلس تنهضوا بلبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى في "الجمهورية": ثمّة مدن لا تحتاج إلى مَن يخبرها بأنّها تستحق الحياة، بل إلى مَن يكتشف أنّ في حياتها حياةً للبلد كلّه. وطرابلس واحدة من هذه المدن. وليس هذا القول من باب المجاملة؛ فمنذ نحو قرنَين، كان القادمون إليها من بعيد، يرَون فيها ما يبدو أنّنا اعتدنا، من فرط القرب، ألّا نراه. زارها لامارتين فوصفها بأنّها «مدينة جميلة»، ووصفها الرحّالة الإنكليزي جون كارني بأنّها «أجمل مدن بلاد الشام». ولم يكن الرجلان يوزّعان المديح، بل كانا يصفان مدينة استوقفتهما بما فيها من ماء وخضرة وبحر وتجارة وعمران وموقع وحيوية بشرية. فماذا رأى القادمون من بعيد، ولم ترَه السلطة السياسية لاحقاً من قريب؟
Advertisement
رأوا مدينة يجتمع فيها البحر والنهر والمرفأ والتجارة والتاريخ في مساحة واحدة؛ رأوا نهر أبي علي يشقّها حتى يلتحم بالبحر، والجزر والواجهة البحرية والأسواق، وحياة مفتوحة على المتوسط. اليوم، نحن نملك فوق ما رأوه، مقوّمات تجعل من طرابلس، إذا أحسنّا استثمارها، إحدى أهم المدن الاقتصادية والسياحية والثقافية في شرق المتوسط: مرفأ، ومنطقة اقتصادية خاصة، ومنشآت نفطية، ومطار رينيه معوّض في القليعات، وسكّة حديد، ومعرض رشيد كرامي الدولي، ومدينة مملوكية من أغنى المدن التاريخية في المنطقة، فضلاً عن البحر والجزر ونهر أبي علي والحرف والصناعات التقليدية.
ولهذا، حين قلنا إبان عملنا الوزاري، إنّ طرابلس يمكن أن تكون «اسطنبول ثانية»، لم نقصد مقارنة في الحجم أو عدد السكان أو القوّة الاقتصادية، بل نموذج المدينة الكبرى التي تتفاعل فيها الجغرافيا مع الاقتصاد، والتاريخ مع السياحة، والمرفأ مع التجارة، والثقافة مع الحياة. فمرفؤها بوابة تجارية للبنان كلّه، والمنطقة الاقتصادية الخاصة منصّة للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، والمنشآت النفطية امتداد لموقع المدينة في تاريخ الطاقة في المنطقة، فيما يستطيع مطار القليعات، أن يشكّل منفذاً جوياً حيوياً لشمال لبنان. وحتى سكّة الحديد، التي تبدو اليوم أثراً من زمن مضى، يمكن أن تستعيد دورها ضمن رؤية وطنية حديثة، فتربط طرابلس بالشمال وبسائر لبنان وبمحيطه، وتصل المرفأ بالداخل، وتخفّف الضغط عن الطرق، وتستعيد شيئاً من الترابط الذي فقدته الجغرافيا اللبنانية والدور الاقتصادي الإقليمي الذي كان للبنان قبل الحرب الأهلية. أخبارلبنان اليوم
ثم تأتي طرابلس القديمة، بأسواقها وخاناتها ومساجدها ومدارسها وحمّاماتها وبيوتها، وهي ليست حجارة تحفظ ذاكرة الماضي، بل ثروة حيّة يمكن أن تصنع المستقبل. فالخانات التي كانت تستقبل التجار والمسافرين، يمكن أن تستعيد وظيفة جديدة في السياحة والثقافة، وبيوت المدينة القديمة يمكن أن تتحوَّل، حيث تسمح طبيعتها، إلى بيوت ضيافة تمنح الزائر ما لا يستطيع الفندق التقليدي أن يمنحه: أن يعيش طرابلس من داخلها. ويمكن عندها أن تنشأ تجربة سياحية متكاملة: يُقيم الزائر في فندق أو بيت ضيافة، ويمشي في الأسواق، ويدخل الخانات، ويتذوّق مطبخ المدينة، ويكتشف حمّاماتها ومساجدها وكنائسها ومعالمها، ويشتري من حرفييها، ثم ينتقل إلى المعرض أو إلى البحر والجزر. وعندها لا يعود التراث شيئاً نتباهى به، بل يصبح جزءاً من الاقتصاد وحياة الناس ومستقبل المدينة والوطن. وكذلك الحِرف الطرابلسية، من الصابون إلى النحاس والخشب والزجاج وسائر الصناعات التقليدية، يمكن أن تستعيد مكانتها إذا ربطناها بالتصميم الحديث والأسواق السياحية والتجارة الإلكترونية والتصدير.
أمّا معرض رشيد كرامي الدولي، بتصميمه الفريد للمبدع العالمي أوسكار نيماير، مصمِّم مدينة برازيليا، فهو قصة أخرى من قصص الفرص اللبنانية المهدورة. وقد كان لنا شرف المساهمة، إبان عملنا الوزاري، في إدراج هذا المعلم على قائمة التراث العالمي، بمواكبة وتوجيه ورعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وبجهود مشكورة لفريق ضمّ، من جملة من ضمّ، المهندسين النقيب جان تابت والدكتور وسيم الناغي، ومستشار الوزير الدكتور فواز كبارة الذي حمل الملف إلى باريس وقدّمه إلى المدير العام للأونيسكو، ورئيسة مندوبية لبنان حينها لدى منظمة الأونيسكو الأستاذة سحر بعاصيري، التي كان لها إسهامها المقدّر في إيصال المشروع إلى الخواتيم المرجوّة. لكنّ قيمة المعرض لا ينبغي أن تختصر في كونه معلماً معمارياً؛ فقاعاته ومرافقه والفندق القائم في حرمه، قادرة على أن تجعله مركزاً دولياً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والاقتصادية، وأن تعيد إليه الحياة التي يستحقها.
وحين تتصل هذه العناصر بعضها ببعض، يتغيَّر معنى طرابلس كلّه. لا تبقى مجموعة مقوّمات متفرّقة، بل تصبح مشروعاً متكاملاً ينبغي له أن يغيّر مقاربة الدولة في تعاطيها مع الفيحاء وحرمانِها المزمن: رفع الحرمان واجب طبعاً، لكنّه ليس الرؤية ولا الهدف. على الدولة أن ترى في طرابلس استثمارَ نجاةٍ للبنان. وبدلاً من السؤال: ماذا نعطي المدينة؟ فلنسأل: ماذا يستطيع لبنان أن يكسب إذا استثمر في طرابلس؟ وبماذا يستفيد الوطن كله إذا جمع مقوّماتها ومرافقها في رؤية واحدة، عبر قرار وطني، وإدارة جادّة، وأولويات واضحة، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص وأهل المدينة. ولعلّ طرابلس، في بُعدها الإنساني، تحمل للبنان ما هو أبعد من الاقتصاد؛ فهي مدينة ذات أكثرية مسلمة، لكنّها متصلة يومياً بمدن وبلدات وقرى مسيحية في محيطها، يأتيها الناس للعمل والدراسة والتجارة والخدمات، وتفتح أبوابها لجوارها كما يفتح الجوار أبوابه لها. وهذا التداخل الطبيعي، الذي نمارسه أحياناً من دون أن ننتبه إلى قيمته، هو صورة لبنان الذي نريد: مختلفاً من دون أن يكون متعادياً، متنوّعاً من دون أن يكون متنازعاً، ومفتوحاً على جواره من دون أن يفقد هويّته. ولهذا فإنّ النهوض بطرابلس ليس شأناً إنمائياً محضاً؛ إنّه أيضاً استعادة لفكرة لبنان.
لقد كانت طرابلس عاصمة للثقافة العربية، وكانت وما زالت في وجدان اللبنانيّين عاصمة للعلم والتجارة والحِرَفِ والتراث. وهي تستحق أن تبقى عاصمة لبنان الثقافية الدائمة، وفق ما أعلناه في العام 2024، لا بلقب رسمي فقط، بل بما تستعيده من دور، وما تمنحه للبنان من صورة عن نفسه. فطرابلس لا تحتاج إلى أن نخترع لها مستقبلاً بقدر ما نحتاج نحن إلى رؤية مستقبلنا من خلالها. لقد أضاع لبنان جزءاً من فرصته حين أهملها، ويمكنه اليوم أن يستعيد جزءاً من قوته حين يستثمر فيها.

لتنهضوا بلبنان... ارحموا طرابلس رحمةً لا شفقة فيها، ولا منّة، ولا صدقة. فإنّ إنصافها استرداد لفرص تنموية ضائعة، ونهضتها ليست لها وحدها بل للوطن بأسره. ومرّة ثانية ارحموا طرابلس تنهضوا بلبنان.
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: بيروت تنهض ببطء ومرفأها يتعافى من جديد
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لحود في تحيّة الى المهندس الزراعي في عيده: معا ننهض بالقطاع
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يتعهد بإعادة إعمار الجنوب: سينهض أقوى
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: علّمتنا الحروب أن الظلم لا يدوم وسوريا اليوم تنهض في كل المجالات
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:27:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

ضيوف لبنان 24

المدير العام

إلى باريس

اللبنانية

المستقبل

الجمهوري

جمهورية

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-10-10
Lebanon24
10:15 | 2026-10-10
Lebanon24
10:00 | 2026-10-10
Lebanon24
09:16 | 2026-10-10
Lebanon24
08:36 | 2026-10-10
Lebanon24
08:09 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24