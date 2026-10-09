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لبنان

سيدات على طريق العمل في القطاع الصحي :تدريب مجاني لمدة عام في المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي

Lebanon 24
09-10-2026 | 12:30
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سيدات على طريق العمل في القطاع الصحي :تدريب مجاني لمدة عام في المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي
سيدات على طريق العمل في القطاع الصحي :تدريب مجاني لمدة عام في المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي photos 0
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في مبادرة تجمع بين التمكين الاقتصادي للمرأة والتدريب المهني في القطاع الصحي، يفتح المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي أبوابه أمام ٣٠ سيدة وفتاة، لتأهيلهن في مجال مساعدة الرعاية الصحية، ومنحهن المهارات والمعرفة اللازمتين لدخول سوق العمل.

وتنفّذ المشروع جمعية «إنسانيون بلا حدود»، بالشراكة مع جمعية «اليسار»، وبالتعاون مع المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي، الذي سيتولى توفير ساعات التعليم والتدريب التطبيقي على مدى سنة كاملة، على أن تكون الدورات مجانية. ويشمل المشروع توظيف ٢٠٪ من المتدربات في المستشفى، فيما تعمل جمعية «إنسانيون بلا حدود» على دعم بقية المشاركات ومساعدتهن في تأمين فرص عمل.
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وخلال لقاء جمع الجهات المعنية بالمشروع، عرضت رئيسة جمعية «إنسانيون بلا حدود» مروى  خوزامي عواد أهداف المبادرة، مؤكدة أن المشروع يهدف بصورة أساسية إلى تمكين المرأة من خلال تزويدها بمهارات مهنية تفتح أمامها أبواب العمل، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، الذي يشكّل فرصة لاكتساب الخبرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

من جهته، شدّد رئيس جمعية «اليسار» مصطفى الرز على أهمية الشراكة في تنفيذ هذا المشروع، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تجعل دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً ضرورة ملحّة، مستعرضاً أبرز المشاريع التي تنفّذها الجمعية على امتداد الأراضي اللبنانية.

بدوره، أكد نقيب المستشفيات الخاصة ومدير المستشفى اللبناني – الجعيتاوي الجامعي البروفسور  الدكتور بطرس  يارد إيمانه بدور المرأة وأهمية تعليمها وتأهيلها، مشيراً إلى أن هذا التوجه لطالما شكّل جزءاً من رسالة الراهبات اللبنانيات المارونيات في المجال التعليمي. ولفت إلى أن المستشفى، من خلال هذه المبادرة، يجدّد التزامه دعم التعليم والتدريب وفتح آفاق مهنية جديدة أمام النساء.

أما مديرة المستشفى الأخت هاديا ابي شبلي فأضاءت على أهمية الوظائف المرتبطة بالرعاية الصحية، مشددة على ضرورة امتلاك العاملين فيها الكفاءة والمعرفة اللازمتين لتقديم خدمة إنسانية وصحية قائمة على المهنية والمسؤولية، بما يضمن رعاية أفضل للمرضى.

وبين التعليم والتدريب وفرص التوظيف، تسعى المبادرة إلى تحويل التأهيل المهني إلى فرصة فعلية للعمل، بما يعزّز حضور المرأة في القطاع الصحي ويفتح أمامها مساراً جديداً نحو الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
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