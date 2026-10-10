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لبنان

أمطار وعواصف رعدية.. ماذا سيشهد "طقس لبنان" خلال أيام؟

Lebanon 24
10-10-2026 | 06:56
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أمطار وعواصف رعدية.. ماذا سيشهد طقس لبنان خلال أيام؟
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة، وارتفاع نسبة الرطوبة وتكاثف الغيوم اعتباراً من الظهر، لتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة، خصوصاً جنوب شرقي البلاد، مصحوبة برياح ناشطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة:

يسيطر طقس خريفي مستقر ودافئ على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد، حيث يتحول إلى متقلب ويستمر حتى ليل الإثنين، قبل أن يستقر تدريجياً.

ومن المنتظر أن يتأثر الحوض، يوم الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، ويحمل معه أمطاراً غزيرة ورياحاً ناشطة وعواصف رعدية.

أما معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول، فيتراوح في طرابلس بين 20 و28 درجة مئوية، وفي بيروت بين 21 و29 درجة، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة، مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة. وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. وترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتباراً من الظهر، لتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة، خصوصاً جنوب شرقي البلاد، مصحوبة برياح ناشطة.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ضباب كثيف اعتباراً من ارتفاعات منخفضة، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة. وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خصوصاً شمال البلاد، ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة: على الساحل بين 20 و29 درجة، وفوق الجبال بين 13 و21 درجة، وفي الداخل بين 13 و29 درجة.

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة.

الانقشاع: جيد على الساحل، ويسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

حال البحر: منخفض الموج، وحرارة سطح الماء 28 درجة مئوية.

الضغط الجوي: 1016 هكتوباسكال، أي ما يعادل 762 ملم زئبق.

شروق الشمس: الساعة 06:39.

غروب الشمس: الساعة 18:10.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

طرابلس

بيروت

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