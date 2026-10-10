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لبنان

إسرائيل تستهدف مصدر رزق الجنوبيين.. ماذا يجري؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-10-2026 | 07:35
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إسرائيل تستهدف مصدر رزق الجنوبيين.. ماذا يجري؟
إسرائيل تستهدف مصدر رزق الجنوبيين.. ماذا يجري؟ photos 0
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رصد "لبنان24" خلال الأيام الأخيرة عمليات جرف واقتلاع لأشجار الزيتون تنفذها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون الذي ينتظره المزارعون سنوياً، باعتباره أحد أبرز المواسم الزراعية ومصدراً أساسياً لرزق العديد من العائلات.
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وتجري هذه العمليات تحت أنظار أصحاب الأراضي، الذين يشاهدون أشجارهم تُقتلع من جذورها من دون أن يتمكنوا من الوصول إليها أو التدخل لحمايتها، في مشهد يعكس حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي في الجنوب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
 
ولا تقتصر تداعيات هذه العمليات على خسارة محصول الموسم الحالي، إذ إن اقتلاع أشجار الزيتون، التي يحتاج نموها وإنتاجها إلى سنوات طويلة، يعني حرمان أصحابها من مصدر رزق يمتد لأعوام مقبلة، فضلاً عن تدمير أشجار ارتبطت بأراضي العائلات وتوارثتها أجيال متعاقبة.
 
ويكتسب توقيت هذه العمليات دلالة خاصة، إذ تأتي في الفترة التي يفترض أن ينشغل فيها المزارعون بقطاف محاصيلهم، ليجدوا أنفسهم أمام مشهد اقتلاع أشجارهم بدلاً من جني ثمارها، وسط مخاوف من اتساع الأضرار التي تطال الأراضي الزراعية في القرى الجنوبية.
المصدر: خاص "لبنان24"
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