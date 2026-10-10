سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك أنهى أعماله بلقاء البابا: لوقف الاعتداءات وتحقيق العدالة

أنهى سينودس الروم الملكيين الكاثوليك أعماله في روما، بلقاء البابا لاوون الرابع عشر وأصدر بياناً ختامياً جاء فيه: "إليك رفعتُ عينيّ يا ساكن السماء كما أنّ عيون العبيد إلى أيدي مَواليهم [...] هكذا عيوننا إلى الربّ إلهنا حتّى يرأف بنا" (مزمور 123: 1-2). بعيون مشعّة بالرجاء وقلوب مفعمة بالمحبّة، التأم رعاة كنيسة بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك، برئاسة البطريرك يوسف العبسي، في مجمعهم المقدّس الذي عُقدَ هذه السنة في روما، إلى جانب ضريح القدّيس ، هامة الرسل، حاملين على أكتافهم وفي ضمائرهم آمال شعبهم وآلامه، وذلك من السادس إلى التاسع من تشرين الأوّل 2026.

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وتوّج آباء السينودس اجتماعاتهم بزيارة رسميّة أولى إلى قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، يوم السبت، في العاشر من تشرين الأوّل 2026، ألقى خلالها غبطة البطريرك خطابًا أمام قداسته عرض فيه تطلّعات والتحدّيات التي تنتظرها. وأصغى الآباء من ثمّ إلى كلمة قداسته الأبويّة منوّها بجذور كنيستنا الأنطاكية ورسالتها مشيرا إلى دعوتها في تحقيق المصالحة والسلام بين الشعوب مشجّعًا آباء السينودس على المضي قدمًا في خدمتهم وشهادتهم للإنجيل".