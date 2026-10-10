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لبنان

وزارة الزراعة و"منظمة مالطا لبنان" تطلقان مرحلة جديدة من دعم مربّي الماشية في الشوف

Lebanon 24
10-10-2026 | 08:09
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وزارة الزراعة ومنظمة مالطا لبنان تطلقان مرحلة جديدة من دعم مربّي الماشية في الشوف
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نظّمت وزارة الزراعة و"منظمة مالطا لبنان" لقاءً إنمائياً في سوق الجبل، برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، للإعلان عن مرحلة جديدة من الدعم الموجّه إلى قطاع الثروة الحيوانية في منطقة الشوف، تشمل توزيع 100 طن من الأعلاف على 228 مربّي ماشية من الأكثر تأثراً بالأزمات الراهنة وضغوط النزوح.
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وأُقيم اللقاء بتنظيم وتنسيق مدير المشروع الزراعي الإنساني في المنظمة، المهندس عادل غندور، وبحضور رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني، والمديرة التنفيذية ل"منظمة مالطا لبنان" ليليا الخازن ملّاط، إلى جانب فعاليات محلية ومربّي ماشية ومعنيين بالقطاع الزراعي.



وتُنفَّذ المبادرة بالشراكة بين وزارة الزراعة و"منظمة مالطا لبنان"، بتمويل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عبر مركز الأزمات والدعم التابع لها، بهدف مساندة المربّين وتخفيف أعباء تأمين الأعلاف، بما يساعدهم على الحفاظ على قطعانهم ومواصلة الإنتاج.



واستُهلّ اللقاء بمحاضرة للدكتور يحيى خطار، تناول فيها أهمية تحصين القطعان والالتزام ببرامج التحصين الوقائية، ودورها في الحدّ من انتشار الأمراض وحماية صحة الحيوانات واستدامة الإنتاج. وشدّد على أن "الوقاية تشكّل عنصراً أساسياً في حماية الثروة الحيوانية ومصالح المربّين، وتعزيز الأمن الغذائي".



هاني



وفي كلمته، وجّه الوزير هاني تحية إلى مربّي المواشي، تقديراً لصمودهم وتمسّكهم بعملهم رغم الأزمات المتلاحقة والضائقة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً "أهمية دورهم في الحفاظ على الإنتاج المحلي ودعم مقوّمات الحياة في المناطق الريفية".



ودعا هاني المربّين إلى الانخراط في العمل التعاوني وتنظيم جهودهم ضمن إطار يجمعهم ويعزّز قدرتهم على مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا السياق، وجّه فريق الوزارة إلى مواكبة تأسيس تعاونية لمربّي المواشي في المنطقة، مثنياً على الخطوة التي بادر إليها عدد من المربّين بعقد اجتماع تحضيري للتأسيس، ومشجّعاً على استكمالها بما يخدم مصالحهم ويدعم استمرارية نشاطهم الإنتاجي.



وأشاد الوزير بالشراكة مع منظمة مالطا لبنان وبجهودها في مساندة المزارعين والمربّين، موجّهاً الشكر إلى إدارة سوق الجبل واتحاد بلديات الشوف السويجاني على تعاونهما مع المركز الزراعي في دير القمر وفريق وزارة الزراعة في تنظيم المبادرة وتسهيل تنفيذها.



ملّاط



من جهتها، أكدت الخازن ملّاط أن "حضور منظمة مالطا لبنان في الشوف يستكمل التزامها بدعم المجتمعات الريفية"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة، إلى جانب التحضير لافتتاح مركز زراعي إنساني جديد في المنطقة، تهدف إلى "مساعدة المزارعين والمربّين على الصمود ومواصلة العمل في أرضهم، باعتبارهم ركيزة للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".



وأوضحت أن المنظمة واصلت خلال الفترة الماضية دعم المزارعين في الجنوب، عبر مركزيها الزراعيين الإنسانيين في كفرفالوس وعين إبل، وقدّمت 388 طناً من الأعلاف المتخصصة والمستلزمات الزراعية لتلبية الاحتياجات الملحّة. ومع المبادرة الجديدة، وهي الثالثة ضمن هذا المسار، يرتفع إجمالي الدعم إلى نحو 490 طناً من الأعلاف والمستلزمات الزراعية.



وفي ختام اللقاء، سلّم الوزير هاني وفريق "منظمة مالطا لبنان" قسائم الأعلاف إلى المربّين الحاضرين، إيذاناً بانطلاق عملية التوزيع في الشوف.



وتندرج المبادرة ضمن جهود دعم الثروة الحيوانية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية، وتشكل امتداداً لعمل شبكة المراكز الزراعية الإنسانية الستة التابعة لمنظمة مالطا لبنان، بالتعاون مع وزارة الزراعة والشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم استمرارية الإنتاج والتنمية الريفية المستدامة.
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