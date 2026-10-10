من أين أتت شحنة "متفجرات ضهر البيدر"؟ هذه آخر معلومة

لفت مصدر قضائي إلى أن عناصر "حزب الله" الذين يجري التحقيق معهم أمام المحكمة العسكرية، اعترفوا بانتمائهم إلى الحزب، مؤكدين أن دورهم لوجستي فقط لا غير.
وأقرّ العناصر بأنهم تولّوا نقل المتفجرات، البالغ وزنها 800 كيلوغرام، من بعلبك إلى بيروت، إلا أنهم لا يعرفون هوية المجموعة التي كان من المفترض أن تتسلّم الشحنة منهم، ولا وجهة استخدامها، مشيرين إلى أنهم مجموعة تابعة لـ"حزب الله" كُلّفت بنقل المواد لا أكثر ولا أقل.
وأكد المصدر أن التحقيقات معهم ستستمر في الأيام المقبلة، على أن ينصبّ العمل على تحديد المنطقة التي كانت الشحنة متوجّهة إليها، وهوية المجموعة التي كان من المفترض أن تستخدمها، والغرض من استخدامها.
إلى ذلك، كشف مصدر قضائي لـ"لبنان24" أن التحقيقات مع الموقوفين الاثنين في قضية المضبوطات في ضهر البيدر ستُستكمل يوم الإثنين المقبل، موضحاً أن عملية توقيفهما حصلت يوم الإثنين الماضي، وليس أمس.
وذكر المصدر أن الموقوفين أفادا خلال التحقيقات بأن مهمتهما كانت تقتصر على النقل فقط.