سرقات قديمة تتجدد

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"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-10-2026 | 14:45
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قال مصدر محلي لـ"لبنان24" إن عدداً من البلدات شهد في الأيام الأخيرة سرقة أغطية حديدية لمجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار، ما ترك فتحات مكشوفة في الطرقات تهدّد المارّة والسيارات، وتزيد من خطر انسداد الشبكات وتجمّع المياه مع بدء موسم الأمطار. وأضاف المصدر أن البلديات المتضرّرة سارعت إلى إغلاق الفتحات وتركيب أغطية بديلة بصورة مؤقتة، في انتظار تأمين حلول أكثر ثباتاً.
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وحذّر المصدر من وقوع حوادث، لا سيما في الأحياء المزدحمة وعلى الطرقات الضيقة، حيث يصعب رصد الفتحات ليلاً، ومن حدوث فيضانات في حال انسداد الشبكات بالأتربة والنفايات مع هطول الأمطار الغزيرة. وأكد أن البلديات تتابع القضية مع الأجهزة الأمنية لتحديد المتورّطين في هذه السرقات، داعياً المواطنين إلى إبلاغ البلديات أو القوى الأمنية فور ملاحظة أي غطاء مفقود أو فتحة مكشوفة.
 
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