سرقات قديمة تتجدد

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وحذّر المصدر من وقوع حوادث، لا سيما في الأحياء المزدحمة وعلى الطرقات الضيقة، حيث يصعب رصد الفتحات ليلاً، ومن حدوث فيضانات في حال انسداد الشبكات بالأتربة والنفايات مع هطول الأمطار الغزيرة. وأكد أن البلديات تتابع القضية مع لتحديد المتورّطين في هذه السرقات، داعياً المواطنين إلى إبلاغ البلديات أو القوى الأمنية فور ملاحظة أي غطاء مفقود أو فتحة مكشوفة.