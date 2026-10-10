فعاليات اليوم الثاني لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ67: زحمة زوار وعشرات التواقيع وندوات

شهد اليوم الثاني من معرض العربي الدولي للكتاب في دورته الـ67 سلسلة من الندوات الفكرية والأدبية واللقاءات الثقافية، إلى جانب حفلات توقيع عشرات الكتب، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والفنانين، وحضور نحو 800 طالب وطالبة من مدارس ومعاهد وجمعيات لبنانية.

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"لنحلم بلبنان"



أُقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة "لنحلم بلبنان"، بحضور ممثلين عن وزارة التربية واليونسكو والمعهد الفرنسي في ومؤسسات ثقافية وتربوية.



وشهد الحفل إطلاق النسخة الرابعة من كتاب "لبنان كما نحلم به" لعام 2026، تحت شعار "دعوا الجدران تتكلم"، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية. ويضم الكتاب 144 نصاً من إبداعات الطلاب، فيما أُعلن فوز 18 تلميذاً وتلميذة من المدارس والجامعات.



"الرؤيوي: كمال جنبلاط"



تناولت ندوة فكرية كتاب "الرؤيوي: كمال جنبلاط" للدكتور ميشال كعدي، بمشاركة مازن عابد وعبير عربيد ومحمد إقبال حرب ومحمد شيا والمدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، وأدارتها إكرام شيا.



وأضاء المشاركون على تجربة جنبلاط الفكرية والسياسية والروحية، معتبرين أنه استبق عصره برؤيته للإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكدوا أهمية الحفاظ على إرثه الفكري واستعادة القيم التي جسّدها في مسيرته.



رشيد الضعيف وإعادة تشكيل الأسطورة



شارك الروائي رشيد الضعيف في ندوة بعنوان "إعادة تشكيل الأسطورة في ثلاثية رشيد الضعيف الأخيرة"، تناولت رواياته "ندم إبليس" و"الوجه الآخر للظل" و"الأميرة والخاتم".



واستعرض الضعيف تجربته في توظيف الأسطورة داخل العمل الروائي، فيما تناولت المداخلات النقدية البنية السردية للروايات وتطور شخصياتها ودلالاتها الفنية والنفسية.



"موريس الجميّل: الرؤية والتنمية"



ناقشت ندوة فكرية الإرث السياسي والتنموي لموريس الجميّل، بمشاركة أمين إسكندر وجو حمورة ومارك أبو عبد الله ورمزي الحافظ.



وتناول المشاركون رؤيته القائمة على التخطيط العلمي والاقتصاد الإنتاجي، ومشاريعه المتعلقة بالمياه والحد من الهجرة، إلى جانب دوره في تأسيس وزارة التخطيط.



واعتبروا أن أفكاره سبقت عصرها، وأن منهجيته القائمة على معالجة جذور الأزمات بدلاً من الحلول المؤقتة لا تزال صالحة للاستفادة منها في لبنان.



واسيني الأعرج بين التاريخ والرواية



استضاف المعرض الروائي الجزائري واسيني الأعرج في ندوة بعنوان "التاريخ والحكاية"، أدارها طارق العريس، بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.



وتناول الأعرج العلاقة بين التاريخ والخيال الروائي، معتبراً أن كتابة الرواية التاريخية تتطلب البحث في الوقائع وتحويلها إلى مادة أدبية قابلة للتأويل.

كذلك، تحدث عن روايته "أناشيد الجمر والنار"، التي تستعيد سيرة الفنانة الجزائرية الريميتي، ودورها في تأسيس فن الراي، وما واجهته من تهميش قبل تحقيق شهرتها خارج الجزائر.



مروان حمادة يستعيد محطات سياسية



شهد المعرض ندوة لمناقشة كتاب "مذكرات مروان حمادة - لبنان عسل ودم.. رحلتي في الصحافة والسياسة"، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، والرئيس السابق للحكومة تمام سلام، ووليد جنبلاط، والوزيرة السابقة مي شدياق.



واستعاد حمادة تأثير تجربة جمال عبد الناصر في الشباب اللبناني، وعلاقة تلك المرحلة بالقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تثبيت حدود لبنان لدى .





كذلك، تناول العلاقات التاريخية بين الدروز والمسيحيين، ومحطات من تجربته الصحافية والسياسية.



"الطب يقرأ الفن"



تناولت ندوة العلاقة بين الطب والفنون، بمشاركة بلال الأرفه لي وجورج حداد، اللذين استعرضا كيفية قراءة الأعمال الفنية من منظور طبي، بالاستناد إلى التفاصيل التشريحية والصحية التي تظهر في اللوحات.



وتطرقت الندوة إلى الجذور التاريخية للعلاقة بين الطب والفن، وإسهامات علماء وأطباء، بينهم الرازي وابن سينا.



عادل كرم يستعيد بداياته الفنية



استضاف المعرض الفنان عادل كرم في لقاء حواري أداره إميل شاهين، تناول مسيرته في السينما والتلفزيون والمسرح وعروض "ستاند أب كوميدي".



واستعاد كرم مشاركته في فيلم "كراميل" للمخرجة نادين لبكي، وبداياته في برنامج "اسأل شي"، وتعاونه مع شقيقه طارق كرم في برنامج "لا يمل".



وأكد أن الكوميديا تتطلب تحضيراً وتدريباً دقيقين، مشيراً إلى تجربته مع منصة "نتفليكس"، ومشدداً على أن لقب "الممثل" يبقى الأقرب إليه، رغم تجاربه في تقديم البرامج.



"شغف"



جمعت ندوة حول كتاب "شغف" الكاتب والموسيقي عابد عزرية والمحلل النفسي إيلي أبو شقرا.



واستعاد عزرية تجربته مع القراءة والترجمة منذ شبابه، فيما تناول أبو شقرا العلاقة بين الشغف والمعرفة واللغة العربية وجذورها.



"رئيس الجمهورية: الموقع والدور"



ناقشت ندوة كتاب "رئيس الجمهورية : الموقع والدور" للراحل وليد عبلا، بمشاركة عصام سليمان وعدنان السيد حسين، وإدارة عقل بطرس عقل.



وتناول المشاركون تطور صلاحيات رئيس الجمهورية منذ دستور عام 1926 وصولاً إلى تعديلات اتفاق الطائف، وما رافقها من إشكاليات دستورية وسياسية.



واعتبر سليمان أن الممارسات السياسية والمحاصصة أضعفت موقع الرئاسة، فيما رأى السيد حسين أن أزمة الدولة اللبنانية تكمن في النظام الطائفي، داعياً إلى تطبيق الدستور والانتقال نحو الدولة المدنية.



"كيف تصنع الكتابة الإبداعية أدب الغد؟"



نظّمت دار المجمّع الإبداعي ندوة بمشاركة الكاتب ومدرب الكتابة عبد الرحمن جاسم ومديرة الدار تهاني نصار.



وتناولت الندوة أهمية التدريب والتقنيات الأدبية في تطوير مهارات الكتابة، وضرورة اعتماد معايير واضحة لتقييم الأعمال الإبداعية.



وأكد جاسم أن الكتابة لا تقوم على الموهبة وحدها، بل تتطلب المعرفة والمهارة والعمل المتواصل.



"غزة غير مسبوقة"



نظّم المعهد الفرنسي للشرق الأدنى لقاءً حول كتاب "Gaza inédite" (غزة غير مسبوقة)، بمشاركة الباحث أباهر السقا وتقديم فرانك ميرمييه.



ويتناول الكتاب التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في غزة منذ عام 2007، ويضم أبحاثاً وشهادات وأعمالاً أدبية وفنية توثّق جوانب من الحياة الفلسطينية.



وأوضح السقا أن الأبحاث أُنجزت قبل الحرب على غزة، وأن الكتاب تحوّل إلى وثيقة لحفظ الذاكرة الجماعية للمدينة.



كذلك، تناول الصعوبات التي تواجه الباحثين الفلسطينيين في ظل الاحتلال ، مشيراً إلى تصاعد الحواجز والقيود على الحركة في الضفة الغربية، وما يرافقها من مخاطر الاعتقال والملاحقة.



حفلات توقيع الكتب



وشهد المعرض حفلات توقيع عشرات الإصدارات الأدبية والفكرية والسياسية، بمشاركة عدد من الكتّاب والباحثين، بينهم عباس بيضون، وشربل داغر، وميشال كعدي، وجلال برجس، وعدنان منصور، وسليم دكاش، وأنطوان شرتوني، وخالد غطاس، وغازي زغيب.



وتنوعت الإصدارات بين الرواية والشعر والتاريخ والسياسة والفلسفة وعلم النفس، في أجنحة دور النشر اللبنانية والعربية المشاركة.



برنامج الأحد 11 تشرين الأول



تتواصل فعاليات المعرض الأحد بسلسلة من الندوات والأمسيات الشعرية وحفلات التوقيع.



وتبرز ندوة "ماذا تصنع الجوائز بالأدب؟" بمشاركة واسيني الأعرج وجلال برجس، وندوة "أهل الماء والنار: طارق العريس وكتابة الحرب"، ولقاء "مقهى الهورس شو - ذاكرة بيروت على رصيف شارع الحمراء"، إلى جانب ندوة حول تاريخ دار الآداب.

ويتضمن البرنامج أيضاً ندوة بعنوان "من هو اليسار في لبنان وما الحاجة إليه اليوم؟"، وجلسة نقاش بعنوان "سبع سنوات... على الانهيار"، بمشاركة غازي وزني ورمزي الحافظ، فضلاً عن ندوات حول التربية على المواطنية والتحولات الثقافية والاجتماعية.



كذلك، يشهد المعرض حفلات توقيع لعدد كبير من المؤلفين، بينهم خالد الحجاج الذي يوقّع كتابه "من بلاط الشاه إلى ضاحية بيروت"، وتوفيق هندي الذي يوقّع كتابه "De derrière les barreaux"، وشادي طبر الذي يوقّع كتابه "إدارة التعددية اللبنانية"، وأكرم خزاع الذي يوقّع كتابه "من موسكو إلى الربيع العربي".