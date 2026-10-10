الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي إلى الواجهة والفرزلي مرشّح

دخل ملف المقعد النيابي الأرثوذكسي الشاغر في مرحلة سياسية جديدة، مع بروز موقف لرئيس مجلس النواب يؤيد إجراء انتخاب فرعي لملء المقعد الذي شغر بوفاة النائب غسان سكاف.

Advertisement

ويعيد هذا الموقف الاستحقاق المؤجل منذ أشهر إلى الواجهة، بعدما حالت الظروف الأمنية والحرب دون إجراء الانتخابات في موعدها، فيما بات المجلس النيابي أمام واقع جديد بعد تمديد ولايته لسنتين.



النائب السابق لرئيس مجلس النواب الفرزلي يقول لـ"النهار" إنه لم يطلب من الدفع في اتجاه إجراء الانتخاب، لكنه يعتبر أن المسألة واضحة من الناحية الدستورية.

ويؤكد أن "هذا الأمر دستوري، والدستور واضح ولا يجوز تخطيه"، معتبراً أن على رئيس المجلس الدعوة إلى الانتخاب الفرعي وفق الأصول.

ولا يفصل الفرزلي المسألة الدستورية عن التمثيل الأرثوذكسي، إذ يشير إلى أن هناك 17 نائباً أرثوذكسياً ينص عليهم القانون، وبالتالي فإن إبقاء المقعد شاغراً يعني النقص في التمثيل، ويذهب إلى اعتبار أن الطائفة الأرثوذكسية لم تحصل، في رأيه، على حقها في التعيينات، بل يجري تجاوزها في مواقع عدة، وهو أمر مرفوض.

ويرى أن الناخب في وراشيا يجب أن يتمثل بالعدد المقرر للدائرة، كما أن الناخب الأرثوذكسي "من حقه استعادة الحق التمثيلي"، مشدداً على أن الانتخاب الفرعي هو الطريق الدستوري لمعالجة الشغور.

في ظل تداول اسمه بوصفه أحد المرشحين المحتملين، يقول الفرزلي إنه "مرشح طبيعي"، لكنه يرفض استباق المسار الرسمي، ويؤكد أن الحديث عن التحالفات والحملات "مبكر جداً" قبل السير بالموضوع رسمياً وتعيين موعد مبدئي للانتخاب.

وبذلك، لا يزال الملف في بدايته السياسية، لكن موقف بري يفتح الباب أمام انتقاله من دائرة التأجيل إلى دائرة التنفيذ، إذا توافرت الظروف اللازمة لإجراء الاستحقاق. وفي حال تحديد الموعد، لن يكون المقعد الشاغر مجرد ملء لكرسي نيابي، بل محطة سياسية ستعيد تحريك المشهد الانتخابي في البقاع الغربي، وتضع القوى المعنية أمام استحقاق تمثيلي جديد بعد مرحلة طويلة فرضت فيها الحرب تعليق عدد من الآليات الدستورية.