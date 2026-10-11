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لبنان

بين "فتح" و "حماس".. "تجاذبات" عبر منصات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-10-2026 | 01:30
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بين فتح و حماس.. تجاذبات عبر منصات
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كشفت معلومات عن تجاذبات سياسية وإعلامية بين حركتي "فتح" و"حماس"، على خلفية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى تشرين الثاني 2027، والذي جرى توقيعه أمس.
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وبحسب المعلومات، بدأت منصات إعلامية محسوبة على حركة "حماس" في لبنان بتداول روايات بشأن خلفيات قرار التأجيل، معتبرةً أن حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية دفعتا باتجاه إرجاء الاستحقاق خشية خسارة جزء من تمثيلهما في الانتخابات.

في المقابل، تحركت جهات إعلامية مقربة من حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية للرد على هذه الطروحات، وتقديم روايات مضادة بشأن أسباب التأجيل وظروفه.

وتشير المعلومات إلى أن هذه السجالات أخذت تتصاعد خلال الساعات الماضية، ما نقل الخلاف بشأن الانتخابات من إطار القرار التنظيمي إلى مواجهة إعلامية وسياسية بين الطرفين، وسط تباين في تفسير دوافع التأجيل وانعكاساته.
وكان "لبنان24" كشف في وقت سابق عن توجه لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشيراً إلى أن قرار الإرجاء كان مطروحاً قبل الإعلان عنه رسمياً، في ظل نقاشات داخل الأطر القيادية الفلسطينية بشأن توقيت الاستحقاق وظروف إجرائه. 

وجاء القرار الأخير ليؤكد المعلومات التي سبق أن نشرها "لبنان24"، مع تحديد تشرين الثاني 2027 موعداً جديداً للانتخابات.
المصدر: خاص "لبنان24"
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