إقبال لافت على "هذه السيارات"

لفت مصدر رسمي بعنى بالشؤون البيئية إلى أن ثقافة السيارات الكهربائية بدأت تتقدم بشكل كبير في ، وذلك لأسباب عدة، منها الإعفاءات الجمركية التي وضعتها المعنية لتشجيع هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.

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وأضاف المصدر أن الأسعار المنخفضة لهذه السيارات، التي بمعظمها صينية، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والأميركية التي تعمل على البنزين، إلى جانب التصاميم العصرية المميزة، تجعلها مرغوبة لدى المستهلك اللبناني.