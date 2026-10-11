إقبال لافت على "هذه السيارات"

لفت مصدر رسمي بعنى بالشؤون البيئية إلى أن ثقافة السيارات الكهربائية بدأت تتقدم بشكل كبير في لبنان، وذلك لأسباب عدة، منها الإعفاءات الجمركية التي وضعتها الجهات الرسمية المعنية لتشجيع هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.
وأضاف المصدر أن الأسعار المنخفضة لهذه السيارات، التي بمعظمها صينية، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والأميركية التي تعمل على البنزين، إلى جانب التصاميم العصرية المميزة، تجعلها مرغوبة لدى المستهلك اللبناني.
ولفت المصدر إلى أن أزمة الوقود العالمية منذ سنة دفعت المستهلك اللبناني إلى اعتماد هذه السيارات بشكل كبير، حيث أثبتت المبيعات في الأشهر الماضية أن عددًا متزايدًا من العائلات اللبنانية يتجه إلى استبدال سيارات البنزين بسيارات كهربائية.