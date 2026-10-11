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لبنان

قبلان: عون مطالب بموقف وسياسات وطنية تمنع انفجار لبنان

Lebanon 24
11-10-2026 | 04:53
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اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنّ "لبنان والمنطقة فوق برميل بارود، وواقع المنطقة مترابط ومعقّد والأوراق المستورة كبيرة وخطيرة وهائلة الأثر، وضمن هذا النطاق حماية لوازم صيغة لبنان ضرورة وجود، والأساس الميثاقي أكبر دفاعات لبنان الوطني وأهم أسباب بقائه، ودون ذلك لبنان نحو التمزق".
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وفي بيان له، قال قبلان: "الخطير أنّ البعض يريد الخلاص من أصل وجود الطائفة الشيعية، في حين لم تقدّم طائفة بهذا البلد ما قدّمته الطائفة الشيعية المضحيّة، بل لا تستطيع طائفة بهذا البلد أن تتحمّل حجم الدمار والفظاعات والقرابين وأثمان الصمود والدفاع الوطني الذي تحمّلته الطائفة الشيعية وما تزال تتحمّلُه، وهي بصفتها هذه لن تقبل بنحرها أو متابعة تنفيذ سياسات الخلاص منها، ولا وجود للبنان بلا وجود الطائفة الشيعة وما يلزم لشراكتها الميثاقية، ولن تستطيع أي قوة بالأرض الخلاص من الطائفة الشيعية، والأيام ستثبت ذلك، فواقع المنطقة مترابط وزمن الإستفراد انتهى".



وتابع: "لأننا أمّ الصبي لهذا البلد ما زلنا نصبر على السلطة التي نراها للأسف تتواطأ على دمنا وأشلائنا ودمار قرانا وفظاعات تاريخنا ونحن بإنتظار أن تعود إلى ربّها وإنسانها ووطنها وقيمها الأخلاقية وتخرج من لعبة الإبادة الصهيونية الأميركية، والرئيس نبيه بري بهذا المجال هو صمّام أمان لبنان وذاكرته الوطنية وضرورته السياسية والميثاقية، فحذارِ ممن يحرق لبنان بمتابعة اللعب بنار الإبادة والخنق الداخلي".



وختم قبلان: "الموقف هنا ليس للتهويل بل لإنقاذ البلد من لعبة واشنطن وتل أبيب، لأن واقع ما يجري على الأرض خطير للغاية، والرئيس جوزاف عون مطالب بموقف وسياسات وطنية تمنع انفجار لبنان، وإلا فإنّ ما يجري بمثابة مذبحة مقصودة للنيل من أصل وجود الطائفة الشيعية".
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