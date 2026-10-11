قبلان: عون مطالب بموقف وسياسات وطنية تمنع انفجار لبنان

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وفي بيان له، قال قبلان: "الخطير أنّ البعض يريد الخلاص من أصل وجود الطائفة ، في حين لم تقدّم طائفة بهذا البلد ما قدّمته الطائفة الشيعية المضحيّة، بل لا تستطيع طائفة بهذا البلد أن تتحمّل حجم الدمار والفظاعات والقرابين وأثمان الصمود والدفاع الوطني الذي تحمّلته الطائفة الشيعية وما تزال تتحمّلُه، وهي بصفتها هذه لن تقبل بنحرها أو متابعة تنفيذ سياسات الخلاص منها، ولا وجود للبنان بلا وجود الطائفة الشيعة وما يلزم لشراكتها الميثاقية، ولن تستطيع أي قوة بالأرض الخلاص من الطائفة الشيعية، والأيام ستثبت ذلك، فواقع المنطقة مترابط وزمن الإستفراد انتهى".وتابع: "لأننا أمّ الصبي لهذا البلد ما زلنا نصبر على السلطة التي نراها للأسف تتواطأ على دمنا وأشلائنا ودمار قرانا وفظاعات تاريخنا ونحن بإنتظار أن تعود إلى ربّها وإنسانها ووطنها وقيمها الأخلاقية وتخرج من لعبة الإبادة الصهيونية الأميركية، والرئيس بهذا المجال هو صمّام أمان لبنان وذاكرته الوطنية وضرورته السياسية والميثاقية، فحذارِ ممن يحرق لبنان بمتابعة اللعب بنار الإبادة والخنق الداخلي".وختم قبلان: "الموقف هنا ليس للتهويل بل لإنقاذ البلد من لعبة وتل أبيب، لأن واقع ما يجري على الأرض خطير للغاية، والرئيس جوزاف عون مطالب بموقف وسياسات وطنية تمنع انفجار لبنان، وإلا فإنّ ما يجري بمثابة مذبحة مقصودة للنيل من أصل وجود الطائفة الشيعية".