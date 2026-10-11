كيف علّق سامي الجميّل على ضبط شاحنة المتفجرات؟

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في ال٢٠٠٥ لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري.
لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر حزب الله، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ .
ان تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكل خطر على السلم الأهلي.
على الدولة المباشرة فوراً بتفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية قبل ان ندفع جميعنا ثمن الارهاب مجدداً.
— Samy Gemayel (@samygemayel) October 11, 2026
في ال٢٠٠٥ لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري.
لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر حزب الله، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ .
ان تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكل خطر على السلم الأهلي.
على الدولة المباشرة فوراً بتفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية قبل ان ندفع جميعنا ثمن الارهاب مجدداً.