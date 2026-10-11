كيف علّق سامي الجميّل على ضبط شاحنة المتفجرات؟

كتب " " الجميّل عبر حسابه على "اكس":

"في ال٢٠٠٥ لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال .

لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر ، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ .



ان تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكل خطر على السلم الأهلي.



على الدولة المباشرة فوراً بتفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية قبل ان ندفع جميعنا ثمن الارهاب مجدداً".