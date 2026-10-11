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لبنان

كيف علّق سامي الجميّل على ضبط شاحنة المتفجرات؟

Lebanon 24
11-10-2026 | 05:36
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كيف علّق سامي الجميّل على ضبط شاحنة المتفجرات؟
كيف علّق سامي الجميّل على ضبط شاحنة المتفجرات؟ photos 0
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كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل عبر حسابه على "اكس":
 
"في ال٢٠٠٥  لم يتم توقيف شاحنة المتفجرات وكانت النتيجة اغتيال دولة الرئيس رفيق الحريري
لن نسأل عن وجهة استعمال متفجرات ينقلها عناصر حزب الله، فالأرجح موجة اغتيالات كما بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ .

ان تأجيل تنفيذ القرارات وتطبيق القانون هو الذي يشكل خطر على السلم الأهلي.

على الدولة المباشرة فوراً بتفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية قبل ان ندفع جميعنا ثمن الارهاب مجدداً".  
 
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